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Öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 gün!

21.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için tanınan süre 31 Ağustos'ta sona erecek. İlgili kanun kapsamında 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılıyor. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar, söz konusu borçlarını yapılandırarak birikmiş gecikme zammından kurtuluyor.

Öğrenim kredisi ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmada son 10 gün!

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor.

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Söz konusu borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçiliyor. İlk taksitin 30 Eylül 2021'e kadar, kalan taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelere 1,09 oranında, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135 oranında, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18 oranında, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanarak tahsilat gerçekleştirilecek.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün bulunuyor. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJ

Kanun kapsamında yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül 2021'e kadar ödenmesi halinde ise yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak.

Böylelikle peşin ödeme yapanlar, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlı olacak.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde de bu tutara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

POSTAYLA VAŞVURUDA SÜRE UYARISI

Başvurular, 31 Ağustos 2021'e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr", "ivd.gib.gov.tr" internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olunarak veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Başvuruların yazılı yapılması durumunda, taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği gün başvuru tarihi olarak dikkate alınacak. Bu sebeple posta yoluyla başvuru yapacakların söz konusu tarihleri dikkatle belirlemesi gerekiyor.

ÖDEMELERDE İLK 2 TAKSİT ÖNEMLİ

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden 30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021'e kadar ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilk ikisinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Bu durumda borçlular, Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında imkandan yararlanabilecek.

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi "www.gib.gov.tr" üzerinden, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yöntemiyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine ödenebilecek.

AA

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