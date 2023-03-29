ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI 2023: Öğretmen atama ön başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte MEB kontenjan ve branş dağılımı!

Öğretmen atama başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. 45 bin öğretmen atama başvurusunun nasıl yapılacağı merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. 27 Mart'ta başlayan öğretmen ataması ön başvuru süreci 1 Nisan'da sona erecek. İşte detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen atama başvurusu 1 Nisan tarihine kadar yapılacabilecek.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURU EKRANI

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRENMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Atama tercihlerinin alınmasının ardından öğretmen atamaları 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

İLK ATAMA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ve branş dağılımını ilan ettik.” dedi.

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.



