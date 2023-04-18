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ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 öğretmen atama takvimi

18.04.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçların açıklanmasının ardından 2 ve 6 Mayıs tarihleri arasında tercihler alınacak. 8 Mayıs'ta sonuçlar yayımlanacak ve atamaları tamamlananlar 1 Eylül'de göreve başlayacak. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 öğretmen atama takvimi ve öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 öğretmen atama takvimi

Öğretmen atama mülakat sonuçları hakkında son dakika açıklaması yapılacak. Gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek 'atama sonuçları' duyurusuna çevrildi. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirisniz. İşte, 2023 öğretmen atama takvimi ve öğretmen atama mülakat sonuçları ekranı...

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ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atama mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya dair açıklama bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.

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45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da sona erdi.

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

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ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

sözleşmeli öğretmen

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

sözleşmeli öğretmen

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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öğretmen atama takvimi

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