ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI 2023: 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 öğretmen atama takvimi

Öğretmen atama mülakat sonuçları hakkında son dakika açıklaması yapılacak. Gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek 'atama sonuçları' duyurusuna çevrildi. 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirisniz. İşte, 2023 öğretmen atama takvimi ve öğretmen atama mülakat sonuçları ekranı...
Öğretmen atama mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya dair açıklama bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.
Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da sona erdi.
45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.
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Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren