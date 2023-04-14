Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuç tarihi ve MEB 2023 öğretmen atama takvimi!

Öğretmen atama mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Adaylar; Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendiriliyorlar. Öğretmen atamaları mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İşte, öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi ve detaylar...
Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da bitecek.
45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren