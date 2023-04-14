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Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuç tarihi ve MEB 2023 öğretmen atama takvimi!

14.04.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atama sonuçları tarihi, mülakat sürecinin sona ereceği 16 Nisan 2023 Pazar gününün yaklaşması nedeniyle merak konusu oldu. Öğretmen atamaları mülakat sonuçları tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 'atama takvimi' ile belli oldu. Peki, Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, mülakat sonuç tarihi ve MEB 2023 öğretmen atama takvimi...

Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuç tarihi ve MEB 2023 öğretmen atama takvimi!

Öğretmen atama mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Adaylar; Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendiriliyorlar. Öğretmen atamaları mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. İşte, öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi ve detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da bitecek.

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak.

sözleşmeli öğretmen

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

sözleşmeli öğretmen

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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