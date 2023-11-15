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Öğretmen, polis, hemşire… Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge! Emekli aylığında 3.000, ikramiyede 85 bin TL artış

15.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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Memur maaşı zammı oranının Ocak 2024’te yüzde 52’nin üzerinde artması bekleniyor. Ancak yaklaşık 600 bin çalışan memurun hem maaşını hem de emekli ikramiyesini yakından ilgilendiren adım da yeni yılda atılacak. Yüz binler için 3600 ek gösterge gelecek. Birinci dereceye gelen tüm memurları kapsayacak düzenleme, emekli maaşına bugün itibarıyla 3 bin lira olarak yansıyacak. İkramiyede ise 85 bin liralık artış söz konusu olacak.

Öğretmen, polis, hemşire… Memur maaşına önce zam sonra 3600 ek gösterge! Emekli aylığında 3.000, ikramiyede 85 bin TL artış

Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesinin Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şefler, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak. Kamuda 25 yıl çalışıp birinci derecede emekli olan memurun aylığı bugün itibariyle 3 bin lira, ikramiyesi de 85 bin lira artacak.

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YÜZDE 52.17 ZAM YAPILACAK

Takvim'in haberine göre, yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar daha da artacak. Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun gelirinde artış yaşanacak. Merkez Bankası'nın yüzde 68 üst sınır olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerine Ocak'ta yüzde 52.17 zam yapılacak.

TÜMÜNÜ KAPSAYACAK

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Daha önce polis, öğretmen, din görevlisi, hemşireye verilen 3600 ek gösterge yasal düzenlemeyle birinci dereceye gelen tüm memurları kapsayacak.

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KAMUDA DERECE VE KADEME

Devlet Memurları Kanunu'nda (657 sayılı) tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı veriliyor. Her yıl bir kademe ilerlemesi, her 3 yılda bir derece yükselmesi yapılıyor. Bu kapsamda 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 1. kademesinde, 2 yıllık üniversite mezunları 10. derece ve 2 kademeden göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor. Master yapanlar 1 kademe, doktora yapanlar 1 derece, master ve doktora yapanlar 1 derece, 1 kademe uygulamasından yararlanıyor. Genel olarak lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde, ön lisans mezunları 10. derecenin 2. kademesinde, lisans mezunları da 9. derecenin birinci kademesinde memuriyet görevine başlıyor.

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BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİLER

Memur ve emeklileri 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde şu kazanımları elde etti:
• Memurun mali ve sosyal hakları iyileştirildi.
• Memura ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi.
• TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek.
• Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi olacak.
• Engelli memura lojman önceliği sağlanacak.
• Güvenlikçilerin ek ödemeleri artırılacak.
• TABiP dışı sağlık personeli de ek ödeme alacak.
• Kamudaki mühendislerin mali hakları iyileşecek.
• Toplu sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek.


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3600 ek gösterge
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