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Öğretmenler için gelen 3600 ek gösterge nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

23.11.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum" dedi ve öğretmenleri kapsayan 3600 ek gösterge hakkında konuştu. Peki öğretmenleri kapsayan 3600 ek gösterge nedir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Öğretmenler için gelen 3600 ek gösterge nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 3600 ek göstergenin detayları merak ediliyor. Peki öğretmenler için gelen 3600 ek gösterge nedir?

ÖĞRETMENLER İÇİN GETİRİLEN 3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü için düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında öğretmenler için gelecek olan 3600 ek gösterge ve yeni hakları duyurdu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"2023'e giderken, bir taraftan ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından olan mesleki-teknik eğitimi özendirirken diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren adımları atmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek, şartları zorlama pahasına gereken her adımı atıyoruz. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 470 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla 5 bin 100 liraya yükseldi. 2002 yılında aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı toplam ek ders ücreti 165 lira iken Temmuz 2021 itibarıyla bu rakam 1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders ücretiyle bir öğretmenin eline toplam 635 lira geçerken bugün 6 bin 372 lirayı geçmektedir. Yine 2002'de bir öğretmenin eğitim-öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken bu sene itibarıyla bu rakam 1250 liraya ulaşmıştır. "

"Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Haklarını güvence altına alacak bir öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız haklar şimdiden hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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