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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri?

13.07.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, iptal edilen kanun maddelleri hangileri gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar hız kazandı. AYM'den öğretmenlerle ilgili flaş bir iptal kararı geldi. Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi. İşte AYM iptal edilen maddeler hakkında tüm merak edilenler...

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri?

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptali hakkında araştımalar yoğunlaştı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi. Bu kapsamda Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu 1

AYM ÖĞRETMENLİK MESEK KANUNU İPTAL EDİLEN MADDELER HANGİLERİ?

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:

  • Kanun'un 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda..." ibaresi

  • Kanun'un 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi

  • Kanun'un 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası

  • Kanun'un 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi

  • Kanun'un 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar..." ibaresi,

  • Kanun'un 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası'de...
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AYM'den flaş karar! Bazı maddeler iptal edildiAYM'den flaş karar! Bazı maddeler iptal edildi

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