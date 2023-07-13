Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri?

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptali hakkında araştımalar yoğunlaştı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi. Bu kapsamda Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:
Kanun'un 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, "... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda..." ibaresi
Kanun'un 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi
Kanun'un 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası
Kanun'un 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi
Kanun'un 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar..." ibaresi,