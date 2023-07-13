Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri?

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptali hakkında araştımalar yoğunlaştı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi. Bu kapsamda Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilen maddeler hangileri? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

AYM ÖĞRETMENLİK MESEK KANUNU İPTAL EDİLEN MADDELER HANGİLERİ?

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi: