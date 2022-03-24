OGS tarih oluyor! Sürücüler 31 Mart'ta dikkat

OGS tarih oluyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemede son bir hafta. Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) yerini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.

OGS VE HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri OGS cihazlarını aldıkları bankaya, 31 Mart tarihinden önce başvuruda bulunacak. OGS cihazları kapatılıp yerine HGS etiketleri temin edilecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların OGS cihazları iptal edilecek.

HGS'ye dönüş işlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT iş birliğinde yürütülüyor.

"800 BİN KİŞİNİN DAHA DÖNÜŞÜM YAPMASINI BEKLİYORUZ"

TRT Haber'e açıklama yapan Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, HGS'ye geçişle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bankaya gidip fiziki olarak temin edilebilir. Mobil uygulamalarla internet üzerindeki ilgili portallarla bunu çok rahat yapabilmekteyiz. OGS abone sayısı 1 milyon 200 bin civarında. Şu ana kadar yüzde 30'u yaklaşık 400 bin civarında işlem yapıldı. Geri kalan 800 bin kişinin de ay sonuna kadar dönüşümü yapmalarını bekliyoruz."

Uraloğlu, yapılan düzenlemeyle gişelerde yaşanan karışıklığın önüne geçilerek trafik güvenliğinin de sağlanması hedefleniyor.

OGS NEDİR

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir.

Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır.



