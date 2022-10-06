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Öksüz ve yetim aylığı yardımı ne kadar? Öksüz ve yetim aylığı yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte güncel maaşlar...

06.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksüz ve yetim aylığı yardımı, diğer sosyal yardım paralarında da olduğu gibi yükseltildi. Öksüz ve yetim aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi çocuklara ödeniyor. Başvurular ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılıyor. Peki Öksüz ve yetim aylığı yardımı ne kadar? İşte güncel maaşlar...

Öksüz ve yetim aylığı yardımı ne kadar? Öksüz ve yetim aylığı yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte güncel maaşlar...

Öksüz ve yetim aylığı yardımından faydalanmak için 18 yaş altı olmak gerekiyor. Öksüz ve yetim aylığı yardımı, ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor ve PTT üzerinden ödeniyor. Peki Öksüz ve yetim aylığı yardımı ne kadar? Detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. İşte güncel maaşlar...

ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Öksüz ve yetim aylığı 300 TL'den 600 TL'ye yükseltildi.

Öksüz ve yetim aylığı yardımı ne kadar? Öksüz ve yetim aylığı yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte güncel maaşlar...

Konuyla alakalı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza da müjdemiz var. Prefabrik ev yapımı yardımını 40 binden 150 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 TL'den 600 TL'ye şartlı sağlık yardımını 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik."

ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Öksüz ve Yetim Yardım başvurusu, çocuğun sağ olan anne ya da babası tarafından yapılır. Eğer anne ve baba vefat etmiş ise başvuruyu, çocuğun yasal vasisi (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapar.

Başvurular ikamet edilen il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'ndan yapılır.


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