Gümrük vergisi düzenlenmesi gündem oldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: "Burada açıkça fırsatçılık ve istismar var"

Yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaptığı açıklamada, "30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır" dedi.

Mustafa Fidan

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 6 Şubat 2026'dan itibaren tüm siparişler için gümrük beyannamesi ve ek vergiler zorunlu olacak.

30 EURO BEDELİNE KADAR OLAN YURT DIŞI ALIŞVERİŞİ İMKANI SONA ERDİ

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılmasının yerli üretici ve esnafı koruma amacı taşıdığını belirterek "Yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gümrük vergisi düzenlenmesi gündem oldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: "Burada açıkça fırsatçılık ve istismar var" 1

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SARAL'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı X üzerinen paylaşım yapan Saral, yurt dışı alışverişleriyle ilgili yapılan ve 6 Şubat itibariyle geçerli olacak olan gümrük muafiyeti bedeli konusunda şu ifadeleri kullandı;

"AMAÇ YERLİ ÜRETİCİYİ VE ESNAFI KORUMAKTIR"

"30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır.
Buna kimsenin itirazı olamaz.
Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

Gümrük vergisi düzenlenmesi gündem oldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: "Burada açıkça fırsatçılık ve istismar var" 2

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa,
2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa,
burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

"BU TABLO, NE VİCDANLA BAĞDAŞIR NE DE SOSYAL DEVLET İLKESİYLE"

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta,
3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır.
Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle.

Gümrük vergisi düzenlenmesi gündem oldu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: "Burada açıkça fırsatçılık ve istismar var" 3

Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.
Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır.

Evet, yerli üretici desteklenecektir.
Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır."

