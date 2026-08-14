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Okul başlamadan yüzde 20 zamlandı! İşte yeni fiyatlar

İzmir’de yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen kararın ardından, kentte uygulanacak en düşük öğrenci servisi ücreti 4 bin 228 liraya, en düşük personel servisi kalkış ücreti ise 4 bin 363 liraya yükseldi. Zamlı tarifeler, okul öncesi eğitimden özel eğitime kadar tüm taşıma hizmetlerine yansıtıldı.

Okul başlamadan yüzde 20 zamlandı! İşte yeni fiyatlar

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında, milyonlarca öğrenci velisini ve çalışanı yakından ilgilendiren servis ücretleri gündeme taşındı. Yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi Ulaşım Komisyonu tarafından meclise sunulan okul ve personel servisi zam teklifi görüşüldü. Maliyet artışları gerekçe gösterilerek hazırlanan ve komisyondan oy birliğiyle geçen yüzde 20’lik zam oranı, meclis üyelerinin de onayıyla resmen yürürlüğe girdi.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE MESAFEYE GÖRE YENİ FİYATLANDIRMA

Alınan kararla birlikte, mesafelere göre hesaplanan öğrenci taşıma bedelleri güncellendi. Yeni tarifeye göre en kısa mesafe olan 0-6 kilometre arası servis ücreti 4 bin 228 TL olarak belirlendi. Kilometre arttıkça kademeli olarak yükselen fiyatlar doğrultusunda güncel tarife şu şekilde oluştu: 0-10 kilometre: 4 bin 481 TL, 0-15 kilometre: 5 bin 304 TL, 0-20 kilometre: 6 bin 364 TL, 0-25 kilometre: 7 bin 78 TL, 0-30 kilometre: 7 bin 798 TL, 0-35 kilometre: 8 bin 170 TL, 0-40 kilometre: 8 bin 639 TL.

ÖZEL EĞİTİM VE ANAOKULU SERVİSLERİ DE ZAMLANDI

Servis ücretlerine yapılan yüzde 20’lik zam, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarına taşıma yapan araçları da kapsadı. Yapılan güncellemeyle birlikte bu alandaki en kısa mesafe olan 0-3 kilometre ücreti 3 bin 653 liradan 4 bin 384 liraya; en uzun mesafe olan 0-40 kilometre ücreti ise 8 bin 228 liradan 9 bin 874 liraya tırmandı.

REHBER PERSONEL ÜCRETLERİ YENİDEN HESAPLANDI

Öte yandan, öğrenci servislerinde bulundurulması zorunlu olan rehber personel için velilerden talep edilen ücretler de taşıma bedelinin yüzde 25,49’u üzerinden yeniden revize edildi. Rehber personel giderinin de fatura edilmesiyle birlikte, standart bir öğrenci servisinde 0-3 kilometrelik mesafe için toplam bedel 4 bin 586 TL’ye, 0-40 kilometrelik mesafe için ise 10 bin 842 TL’ye ulaştı. Özel eğitim ve okul öncesi kurumlarında ise bu rakamlar rehber personel dahil edildiğinde 0-3 kilometre için 5 bin 501 TL, 0-40 kilometre için 11 bin 478 TL olarak uygulanacak.

Okul başlamadan yüzde 20 zamlandı! İşte yeni fiyatlar 1

PERSONEL SERVİSLERİNDE İLK KALKIŞ ÜCRETİ 4 BİN 363 TL OLDU

Sadece öğrencileri değil, kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanları taşıyan personel servis araçlarının ücret tarifesi de meclis kararıyla yüzde 20 oranında artırıldı. Araçların koltuk kapasitelerine göre belirlenen yeni ilk kalkış ücretleri ve kilometre başı ek ödemeler de güncellendi. 10-17 koltuk kapasiteli araçlarda ilk kalkış ücreti 3 bin 636 TL’den 4 bin 363 TL’ye, kilometre başına ilave ücret ise 47 TL’den 56,40 TL’ye çıktı. 18-25 koltuk kapasiteli araçlarda ilk kalkış ücreti 6 bin 801 TL olarak belirlenirken 26-35 koltuk kapasiteli araçlarda da ilk kalkış ücreti 8 bin 69 TL oldu. 36-45 koltuk kapasiteli araçlarda ise ilk kalkış ücreti 10 bin 828 TL’ye yükseltildi.
Büyük araçlarda kilometre başına yansıtılacak ilave ücretlerin ise araç sınıfına bağlı olarak 56,40 TL ile 93,60 TL bandında uygulanacağı bildirildi.

Okul başlamadan yüzde 20 zamlandı! İşte yeni fiyatlar 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir okul servisi
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