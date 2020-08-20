Okul servislerinde yeni dönem 3 Eylül'de başlıyor

Okul servis şoförleri için 3 Eylül itibarıyla yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Bu belgeyi almak için girilecek sınavın önşartları ise psikoteknik test raporuna sahip olmak ve Türk Ceza Kanunu’nun belirli maddelerinden hüküm giymemek olacak.

SADECE YÜZDE 1'İ ALDI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Henüz servis şoförlerinin yüzde 1’i aldı bu belgeyi, yüzde birin bile altında olabilir. Son dakikaya bırakmayın, alın bu belgeleri” dedi.

2017’DE DÜZENLEME YAPILDI

2017 yılında çıkarılan ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ kapsamında okul servis araçlarını kullanan şoförlere, 3 Eylül 2020’ye kadar, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi alma şartı getirildi. Mesleğin yeterlilik standartları ise, MYK tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’yla (TŞOF) birlikte hazırlanarak yayınlandı. Birçok kuruma da, mesleki yeterlilik belgesi vermesi için yetki tanındı.