Okullar tatil mi? İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Gözler Vali Ali Yerlikaya'dan gelecek açıklamada

İstanbul'da rüzgar ve yağış şiddetini iyice artırdı. İkinci dönemin başlamasına bir gün kala İstanbul'da kar yağışının bekleniyor olması öğrencileri okullar tatil olacak mı diye meraklandırdı. Art arda gelen uyarılar sonrasında gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki okullar tatil mi? İstanbul'da 6 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Zorlu hava şartları sonrasında okullar tatil mi merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci için 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk zili çalacak. Perşembe gününe kadar kar yağışı ve fırtına beklenen İstanbul'da eğitim öğretime ara verileceği öğrenciler ve veliler tarafından düşünülüyor.

Uzmanlar özellikle pazar günü için evlerden çıkılmaması ve çıkanların da çok dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Şu an için okulların tatil olup olmayacağına dair yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Valilikten konuya ilişkin bir açıklama geldiği takdirde detaylar haberimizde yer alacaktır.

6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2023 itibariyle milyonlarca öğrenci ikinci dönem için eğitime başlayacak. Sibirya soğuklarının ülkemize giriş yapmasıyla aniden değişen hava şartları sonrası ikinci dönem ne zaman başlayacak öğrenciler araştırıyor.

Şu ana kadar ikinci dönem başlama tarihinde bir değişiklik olacağına dair açıklama bulunmuyor.

