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Okullarda ara tatil dönemi başlıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yüksek Hızlı Tren'in seferleri arttı

13.01.2025 12:42
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, okullarda 18 Ocak-2 Şubat dönemini kapsayan yarıyıl tatilinde ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleneceğini belirterek, Ankara-İstanbul YHT hattında 3 bin 288, ana hat ve bölgesel trenlerde 29 bin 130 kişilik ek koltuk sağlanacağını bildirdi.

Okullarda ara tatil dönemi başlıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu: Yüksek Hızlı Tren'in seferleri arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, cumartesi günü başlayacak okullardaki ara tatil döneminde vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılayarak güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

İlave seferlerle yolculara daha fazla kapasite sağlayarak seyahatlerini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "18 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan ara tatil döneminde ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Yoğun yolcu talebinin yaşandığı Ankara-İstanbul YHT hattında her iki yönde toplam 8 ek sefer düzenlenecek. Bu ek seferlerle birlikte 4 gün boyunca toplamda 3 bin 288 kişilik ilave kapasite sağlayacağız. Halkımızın YHT hizmetlerimize gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

YHT SAATLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Uraloğlu, YHT'lerin saatlerine ilişkin bilgi vererek, "Ankara'dan hareket eden ilave trenler saat 09.40'ta yola çıkacak ve saat 14.06'da İstanbul-Söğütlüçeşme'ye ulaşacak. Ayrıca İstanbul-Söğütlüçeşme'den Ankara'ya hareket edecek ilave trenler ise saat 18.00'de kalkacak ve saat 22.38'de Ankara'ya varacak" ifadelerini kullandı.

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29 BİN 130 EK KAPASİTE

YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında sefer yapan bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağı bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"YHT'lerin dışında ana hat ve bölgesel trenler için de tedbir alıyoruz. Tatil süresince vatandaşlarımıza 29 bin 130 ek koltuk sunmuş olacağız. Ara tatil süresince İzmir Mavi Treni, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Treni, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne vagon ilave edilecek."

İlave seferler ve vagonlara ait biletler ise TCDD Taşımacılık mobil uygulaması, internet sitesi, Çağrı Merkezi (444 82 33) ve gişelerden temin edilebiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
YHT ara tatil TCDD
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