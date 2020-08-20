Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği! SGK'dan önemli açıklama...

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışırken ya da emekli olduğunda hayatını kaybeden bir sigortalının ailesi merhumun emekli maaşını alamaz. Ancak hak sahiplerine belirli bir emekli aylığı bağlanır. Bağlanan emekli aylığına "ölüm aylığı" da denir. Hayatını kaybeden sigortalı kişinin aile bireyleri bu aylığın hak sahipleridir. Ancak ölüm aylığının bağlanması için bazı şartlar var. Sizin için kime ne kadar aylık bağlandığını ve ölüm aylığı şartlarını araştırdık.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalının en az 1800 prim günü ödenmiş olmalıdır.

4/1-a sigortasına dahil olanların en az 5 yıllık bir süre içinde -borçlanma dönemleri hariç- sigortalı olması ve toplamda en az 900 prim gününün ödenmesi gerekir.

ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR?

363-4263 TL arasında değişir. Değişkenlik hayatını kaybeden kişinin maaşına ve hak sahiplerinin durumuna bağlıdır.

ÖLÜM AYLIĞI NASIL PAYLAŞTIRILIR?