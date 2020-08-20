Ölen kişinin yakınlarına 4 bin TL'ye varan maaş desteği! SGK'dan önemli açıklama...

4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ya da 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışırken ya da emekli olduğunda hayatını kaybeden bir sigortalının ailesi merhumun emekli maaşını alamaz. Ancak hak sahiplerine belirli bir emekli aylığı bağlanır. Bağlanan emekli aylığına "ölüm aylığı" da denir. Hayatını kaybeden sigortalı kişinin aile bireyleri bu aylığın hak sahipleridir. Ancak ölüm aylığının bağlanması için bazı şartlar var. Sizin için kime ne kadar aylık bağlandığını ve ölüm aylığı şartlarını araştırdık.
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Sigortalının en az 1800 prim günü ödenmiş olmalıdır.
ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR?
363-4263 TL arasında değişir. Değişkenlik hayatını kaybeden kişinin maaşına ve hak sahiplerinin durumuna bağlıdır.
ÖLÜM AYLIĞI NASIL PAYLAŞTIRILIR?
Ölüm aylığı, hayatını kaybeden kişinin emekli maaşının yüzde 90'ını aşamaz, buna alt sınır aylık da denir. Alt sınır aylık aylık hayatını kaybeden kişinin eşine 2, çocuğuna 1 birim olarak paylaştırılır.
Memurlarda ise (4C) eşe yüzde 60, çocuğa yüzde 30 oranında aylık bağlanır.
Eşe yüzde 50 ölüm aylığı bağlanır. Çiftin çocuğu yoksa ve eş çalışmıyorsa, eşe bağlanan aylığın oranı yüzde 75'e çıkar.
Çocuğa yüzde 25 ölüm aylığı bağlanır. Çocuk sayısı fazlaysa eş ve çocuklara düşen paylarda bazı indirimler yapılır. Örneğin, üç çocuklu bir çift için eşe yüzde 40, çocuklara yüzde 20'şer pay düşer.
ÖLÜM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?
Eşin yeniden evlenmesi
Yabancı bir ülkede işe girilmesi
Kız çocukların evlenmesi ya da sigortalı işe girmesi (Boşanırsa ve çalışmazsa tekrar almaya başlayabilir)
Erkek çocukların reşit olması ya da öğrenim hayatlarına devam etmeleri halinde 25 yaşını bitirmeleri
Anne ve babanın aylık gelire bağlanması
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
4A ve 4B kapsamındakiler için tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile SGK İl Müdürlüğüne başvurun.
Hak sahiplerinin durumuna göre malul çocuklar için sağlık kurulu raporu ya da gereken durumlarda vasi ilamı eklenebilir.
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