Ölümden korkutup sıtmaya razı ediyorlar! Operatör şirketleri 'daha çok zam yerine daha az zam' deyip müşterilerini aramaya başladı: Sözleşme süresi 12 ay ama...

Telekomünikasyon operatörlerinin ve hizmet sağlayıcılarının enflasyonun üzerinde telefon paketlerine zam yapması gündemde uzun bir süre yer edinmişti. Operatör firmaları yine gündem oldu. Bu sefer, müşterilerin taahhütnameleri bitmeden paket güncellemesi için aramaya başladılar.

'DAHA ÇOK ZAM İLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN ŞİMDİDEN ZAMLI ALIN'

Taahhütnameleri bittiğinde paketlerinin daha çok zamlanacağını söyleyerek şu anki zam oranına göre fiyat çıkarmaya çalışıyorlar. Firmalar müşterilerini arayarak, taahütnameleri bittiğinde çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceklerini belirterek şu anda taahütnamelerinin güncelleyebileceğini söylüyor.

OPERATÖR FİRMANIZ 'İYİ NİYETLE' SİZİ ARAYABİLİR

Masum gibi görünen bu uygulama ile operatörler, 6 aylık taahütname süresi bulunan ve düşük ücret ödeyen müşterilerine zam yapmaya başladı. Müşteri ise operatör firmasının bu davranışını iyi niyetli görerek sözleşme süresi dolmadan paket güncellemesi yapıyor.

Operatör firmalarına karşı sosyal medyada adeta kampanya başlatan vatandaşlar ise firmaların bu hamlemesine karşı tedbir almaya başladı.

"SÖZLEŞMELER 12 AYDAN 6 AYA DÜŞTÜ"

Gazeteci Alattin Aktaş ise sosyal medya hesabı üzerinden operatör firmalarının bu tavrına ilişkin vatandaşları uyardı. Aktaş'ın paylaşımı şu şekilde:



"Üç operatör de taahhüt süresi bitmeden abonelerini arayıp güya onların lehine olacak şekilde yeni sözleşme öneriyor. Bu yıllardan beri böyle. Sözleşme bitiminde ücretin çok artacağı, şimdiden yapılacak yenilemeyle avantaj sağlanacağı ileri sürülüyor. Böylece sözleşme süresi on iki aydan fiilen altı-yedi aya düşürülüyor. Eğer yönetilen-yönlendirilen fiyatlar enflasyonla uyumlu artırılacaksa kamuya ait iki operatörden başlanmalı ve bunların abonelerini aramasının önüne geçilmeli. Zamanı geldiğinde yapılacak zammın oranı da öyle uçuk kaçık düzeyde olmamalı"