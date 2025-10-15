FİNANS

Ömer Faruk Çolak hayatını kaybetti! Ömer Faruk Çolak kimdir? Cenaze töreni ne zaman?

İktisatçı, yazar, akademisyen Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Çolak'ın cenazesi 16 Ekim günü öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Ezgi Sivritepe

TİSK Akademi Dergisi'nin kurucusu, iktisatçı, yazar, akademisyen Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Çolak'ın ani vefatı sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Çolak, 16 Ekim günü öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

ÖMER FARUK ÇOLAK KİMDİR?

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu.

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı.

2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır.
Son yayınlanan kitabı ise “Ekonomide Masallar Gerçekler" oldu.

Anahtar Kelimeler:
vefat Ekonomi
