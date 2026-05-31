FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Bilenler her yıl bizden alıyor' Üretimi 5 yılda yüzde 86 arttı

Düzce'de yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekim alanı devlet desteğiyle 5 yılda yüzde 86 arttı.

'Bilenler her yıl bizden alıyor' Üretimi 5 yılda yüzde 86 arttı

Konuralp pirincinin 2019'da coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Düzce Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ortak çalışmalar yürüttü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan pirincin ekim alanı 1316 dekardan 2450 dekara yükseldi.

Kentte 100'e yakın üreticiye sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı yapılarak destek sağlanırken, son 5 yılda çeltik ekim alanında yüzde 86 oranında artış sağlandı.

Teknolojinin üretime katıldığı destek projesinde ise ürünün kalitesinin korunması ve üretim kapasitesinin artırılması amaçlandı.

Zirai İnsansız Hava Araçları (ZİHA) ile tohum ekimi ve gübreleme gibi yenilikçi yöntemlerle çiftçilere destek sağlanırken, ürünün kurutulması ve paketlenmesi işlemleri ise şehirde bulunan modern tesislerde yüksek kalite standartlarına uygun koşullarda gerçekleştiriliyor.

"PİRİNCİN TADINI BİLENLER HER YIL BİZLERDEN ALIYOR"

Yaklaşık 50 yıldır dedelerinden öğrendiği çeltik üreticiliğini sürdüren İsmet Aktepe (67), AA muhabirine, çocukluğundan bu yana tarla içerisinde olduğunu ve üretim yaptığını söyledi.

Bu yıl mevsimin yağışlı gittiğini ve tarlaların hazırlanmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Aktepe, "Şükürler olsun tarlaları hazırladık ve tohumlarımızı attık. Biz bakımı elimizden geldiğince iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Gerisi Allah'ın takdiri." dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Coğrafi işaretli pirincin tarihinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirten Aktepe, "Burada pirinç ekimi Osmanlı döneminden başlamış. Lezzeti ve tadındaki aroması anlamında diğer pirinç türlerinden çok farklı. Araştırmacılar buranın pirincinin Osmanlı saray mutfaklarına gittiğini yazıyor. Bu pirincin tadını bilenler her yıl bizlerden alıyor. Bu lezzet herkes tarafından tasdikleniyor. Bunu yiyen başka pirinç yemiyor." diye konuştu.

Aktepe, üretime teknolojinin katılmasıyla hem ekim alanlarını genişlettiklerini hem de üretimin arttığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskiden yaptığımız gibi tenekeler omuzda, gübrelemeyi elle yapmak dönemleri bitti. Hem yaşımızdan kaynaklı hem de eski yöntemle yapacak genç üretici bulmakta zor. Yaşımız ilerledi bir at 40 yıl koşmaz. Bizler de eski yöntemle yapacak yaşları geçtik. Zaten bu anlamda uçan şey bizlerden akıllı. Biz buradan çıkmayız. Sabah 4.30'da buradaydım. 120 gün buradayız. Bu 120 gün buradan ayrılamayız. Artık yapamayacak kadar yaşlanmıştık ki o ara yardımımıza teknoloji yetişti. Dron, lazer alındı ve biraz insan gücünü azalttık. Verim buna bağlı arttı. Teknolojik aletler gübreyi, tohumu ölçülü atıyor. Bu anlamda şaşma yapmıyor. Elle atarken o dengeyi sağlayamıyorduk."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildiYerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi
Spot piyasada elektrik fiyatları (31 Mayıs 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (31 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
Düzce Pirinç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

Yürek burkan kare! 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 'kargaşa' detayı...

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.