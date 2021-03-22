On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları!

Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi ve Cuma günleri düzenlediği ve el değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Haftada iki gün düzenlenen On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahipleri belli olacak. 22 Mart On Numara çekilişi ise 20.00'da gerçekleşecek. İşte, 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları!

22 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 22 Mart sonuçları bu akşam 20:00’da MP TV ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

22 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI