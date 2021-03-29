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On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mart On numara çekilişi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 18:30 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Bu haftanın ilk çekilişinde şanslı numaraları tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler, arama motorları üzerinden On Numara 29 Mart çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 29 Mart On Numara Çekiliş sonuçları!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mart On numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin haftada iki gün düzenlediği ve el değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Her Pazartesi ve Cuma gerçekleşen On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin sahipleri belli olacak. 29 Mart On Numara çekilişi ise 20.00'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, 29 Mart On Numara çekiliş sonuçları!

29 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 29 Mart sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

29 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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