On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor! 9 Nisan On numara çekilişi MP Tv'de

Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi ve Cuma günleri düzenlediği On Numara şans oyununda bu haftanın son çekilişi heyecanla bekleniyor. El değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala 9 Nisan talihli adayları On numara bilet sorgulama ekranı araştırılıyor. 9 Nisan On Numara çekilişi saat 20.00'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, 9 Nisan On Numara çekilişinin sonuçları...

9 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 9 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle: