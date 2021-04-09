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On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor! 9 Nisan On numara çekilişi MP Tv'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 19:08 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi tarafından, On Numara çekilişi haftada iki gerçekleştiriliyor. 9 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarının belli olmasına sayılı dakikalar kala heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 9 Nisan 2021 On Numara Çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

On Numara çekiliş sonuçları belli oluyor! 9 Nisan On numara çekilişi MP Tv'de

Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi ve Cuma günleri düzenlediği On Numara şans oyununda bu haftanın son çekilişi heyecanla bekleniyor. El değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala 9 Nisan talihli adayları On numara bilet sorgulama ekranı araştırılıyor. 9 Nisan On Numara çekilişi saat 20.00'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, 9 Nisan On Numara çekilişinin sonuçları...

9 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 9 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

9 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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