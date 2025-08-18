FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım ve gelişim çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos'ta yolcu trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül itibarıyla tekrar uçuşlara açılacağını bildirdi.

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanında yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin havalimanına da ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül de uçuşlara açılacak 1

Havalimanının, aldığı hasara rağmen ekiplerin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Masatlı, sınırlı kapasiteye rağmen uçuş operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Masatlı, havalimanında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde ivedi şekilde Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi'ni devreye almıştır. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül de uçuşlara açılacak 2

SEFER SAYISI 21'DEN 49'A ÇIKARILACAK

Havalimanının, 1. etap işlerinin ivedilikle tamamlanıp daha yüksek kapasitede hizmet vermesi için 1 Ağustos'ta uçuşlara kapatıldığını anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada ekiplerimizin yoğun mesaisiyle 1 Eylül itibarıyla çok şükür ki Hatay Havalimanı'mızı tekrar uçuşlara açıyoruz. 1 Eylül itibarıyla 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre ebatındaki yeni yardımcı pist, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolu, yeni apron, regülatör binası ve ısı merkezi tamamlanarak devreye alınacaktır. Yeni pist ve apronun hizmete girmesiyle Hatay Havalimanı'nda önemli bir kapasite artışı sağlanacaktır. Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır. İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanları seferlerine ilave olarak bir müjde vermek gerekirse de deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacaktır."

Onarım çalışması yürütülen Hatay Havalimanı 1 Eylül de uçuşlara açılacak 3

İlk etabın ardından, ana pist inşaatı, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre yolu ve duvarı imalatları ile diğer destekleyici altyapı imalatlarının aşamalı olarak devam edeceğini dile getiren Masatlı, bu çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin Hataylılara yakışacak şekilde yükseltileceğini vurguladı.

Masatlı, göreve geldikleri ilk günden itibaren söz verdikleri gibi Hatay'ın dünyada marka şehir olması adına seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Hatay'ın mega projelerinin bir bir devreye alındığını belirten Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızın eskisinden daha güzel, güçlü ve sağlam olması, her alandaki potansiyelini en yüksek derecede kullanabilecek bir şehir olarak gelişimi için çalışılmaktadır. 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacak uçuşlarımızın Hatay'ımıza, Hatay'ımızı ziyaret edecek Hatay sevdalılarına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandıHazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay hatay havalimani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Deste deste paralarla videoları vardı! Ünlülerin kuyumcusu 'Ersan Diamond' gözaltına alındı

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Konut kredisi faizi için hem rakam hem tarih verdi!

Konut kredisi faizi için hem rakam hem tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.