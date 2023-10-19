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Önce 26 Ekim, sonra 2 Kasım! Türk Lirası için iki kritik tarih: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyuracak

19.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Altın ve dolar rekor kırmaya devam ederken Türk Lirası için en önemli karar gelecek hafta duyurulacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler 500 baz puanlık artışla faizlerin yüzde 35’e yükselmesini beklerken, kararın ardından gözler 2 Kasım’a çevrildi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Enflasyon Raporu sunumu yapacak. Bankanın yıl sonu için revizyona gidip gitmeyeceğinin ipuçları aranacak.

Önce 26 Ekim, sonra 2 Kasım! Türk Lirası için iki kritik tarih: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan duyuracak

Orta Doğu’daki savaş etkisi ile Türk Lirası varlıklar üzerinde baskı artarken en kritik karar 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Ekim ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı belli olacak.

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TCMB, 22 Haziran 2023 toplantısında faizi 650 baz puan, Temmuz ayında 250 baz puan, Ağustos ayında ise 750 baz puan, Eylül ayı toplantısında ise 500 artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 2.150 baz puan yükseltildi ve yüzde 8.50'den yüzde 30 seviyesine çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI (1)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Foreks Haber anketine katılan ekonomistler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısında faizleri 500 baz puan arttırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35’e yükseltileceğini öngördü.

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ENFLASYON RAPORU 2 KASIM’DA AÇIKLANACAK

Ekonomistler, toplantının ardından gözlerin 2 Kasım 2023 tarihinde Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından gerçekleştirilecek 'Enflasyon Raporu' sunumuna çevrileceğine işaret ederek, bankanın 2024 yıl sonu enflasyon tahmininde bir revizyona gidip gitmemesinin, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek faiz toplantılarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olağını vurguluyorlar.

AA-20230727-31780069-31780059-TCMB_BASKANI_ERKAN_ENFLASYON_RAPORU_BILGILENDIRME_TOPLANTISINDA_KONUSTU

SIKILAŞMA YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR

Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 26 Ekim tarihinde politika faizini 300 baz puan artırarak yüzde 33 seviyesine çekmesini beklediklerine işaret ederek, "PPK toplantısının ardından ise 2 Kasım’da gerçekleşecek olan Enflasyon Raporu sunumuna odaklanacağız. Mevcut durumda yüzde 33 seviyesinde bulunan TCMB 2024 yıl sonu tahmininde bir revizyon olup olmayacağı önemli olacak" dedi.

AA-20231003-32301772-32301771-TURKIYE_CUMHURIYET_MERKEZ_BANKASI_TCMB_BASKANI_HAFIZE_GAYE_ERKAN

Çınar, TCMB’nin 2024 yıl sonu beklentisinde yukarı bir revizyona gitmesi durumunda Kasım ayı toplantısında da politika faizinde benzer bir ayarlama yapmasının beklenebileceğine işaret ederek, yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 35 seviyesinde bulunduğunun da altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

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