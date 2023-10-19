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Yatırımcı Kur Korumalı Mevduat'tan vazgeçti: KKM'de dibe doğru! 18 Ağustos tarihinden bu yana...

19.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, geçen hafta 72.92 milyar lira azalarak, 3,156 trilyon TL'ye geriledi. Böylelikle, 18 Ağustos tarihinden bu yana düşüş 252.26 milyar lira oldu.

Yatırımcı Kur Korumalı Mevduat'tan vazgeçti: KKM'de dibe doğru! 18 Ağustos tarihinden bu yana...

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 229 milyar TL'den 3 trilyon 155,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 679 milyar TL'den 10 trilyon 751,4 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 342 milyar TL'den trilyon 623,9 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 444 milyar TL'den 1 trilyon 453,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 961,6 milyar TL'den 977,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 168,7 milyar TL'den 169 milyar TL'ye yükseldi.

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Veriler 13 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.

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YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 529,90 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 171 milyar 632,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Ekim ile sona eren haftada 173 milyar 162,60 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 739,40 milyon dolar artarak 101 milyar 408,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 790,60 milyon dolar artarak 71 milyar 754 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 717 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 92 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 809 milyon dolar artış gösterdi.

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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ'NDE 1,3 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervleri 13 Ekim itibarıyla 155 milyon dolar, net rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 152 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 39 milyar 731 milyon dolardan 40 milyar 191 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 20 milyar 737 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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