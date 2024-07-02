Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı! Sigara düzenlemesi için gündeme geldi: İncelemeler başladı

Türkiye’de her yıl yaklaşık 85 bin insanın ölümüne yol açan sigara kullanımının önüne geçmek için harekete geçildi. TBMM, tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidecek.

SİGARA SATIŞI YASAKLANABİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konu üzerinde titizlikle çalışılması yönünde talimat verdiği, çalışmanın Meclis’in yeni yasama döneminde ele alınarak, taslak metin üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'na sunulacak ön çalışmada, halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Söz konusu yasal değişikliğin yapılması hâlinde, 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek. Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

SİGARA'DA İNGİLTERE VE İSPANYA ÖRNEĞİ İNCELENİYOR

Ticaret Bakanlığına ise, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun’da değişiklik yapılması önerisi sunulacak. Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi de teklif edilecek.

Çalışmalar sırasında bilim adamlarının da görüşlerinin alınacağı, aynı zamanda dünya örneklerinin de inceleneceği belirtildi. AK Parti kurmayları, İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan modelin yanı sıra İspanya’da tütün endüstrisinden “sigara izmariti” vergisi alan modelin incelendiğini kaydetti. Ayrıca 2025’te sigara yasağının bütün ülke geneline yayılacağı İzlanda modelinin de bir sonraki aşamada Türkiye’ye örnek olabileceğini ifade edildi.





