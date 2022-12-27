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  4. Önce Kapalıçarşı kuyumcuları, sonra da İslam Memiş uyardı! Gram altın için yeni perde açılıyor: Altın alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Önce Kapalıçarşı kuyumcuları, sonra da İslam Memiş uyardı! Gram altın için yeni perde açılıyor: Altın alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

27.12.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yıl sonuna doğru yeniden rekor hamleleri yaparken uzmanlardan yatırımcılar için çok kritik değerlendirmeler geldi. Kapalıçarşı esnafı altın tahmini için yükseliş öngörüsünde bulunurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise elinde TL olanların yatırım yaparken dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. Ünlü ekonomist kısa vadeli yatırımcılar içinse kötü haberi verdi. İşte anlık, canlı, güncel altın grafiği ve 2023 altın tahmini...

Önce Kapalıçarşı kuyumcuları, sonra da İslam Memiş uyardı! Gram altın için yeni perde açılıyor: Altın alım-satım yapacaklara 'maalesef' diyerek seslendi...

Gram altın 2022 yılına ani hareketlerle başlasa da yıl sonunu 1100 TL bandında kapatmak üzere. Yeni yılda beklenti ise yavaş ve sürekli yükseliş yönünde. Altının gram fiyatı geçen hafta 1093 TL ile rekor seviyeyi gördü. Şu sıralar ise 1089 lira seviyelerinde bulunuyor. Peki 2023 yılına gün sayarken elinde altını olan, altına yatırım yapacak olan vatandaşlar ne yapmalı? Kapalıçarşı esnafı ile Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten "Elime yeni TL geçti ne yapabilirim?" sorusuna yanıt geldi. İşte haberin detayları...

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“ALTININ ŞU ANKİ HER YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ YENİ REKOR DEMEKTİR”

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, “Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor. Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay. O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın bin 110-120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

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“HAS ALTINA BÜYÜK TALEP VAR”

Ziynet altın, yarım altın ve cumhuriyet altınına büyük talebin olduğunu belirten Güneş, “Özellikle vatandaşların has altına diğer ziynet altınlarından daha büyük bir talebi var. Gram altın şu anda bin 98 TL, çeyrek altın, bin 790 TL, yarım altın 3 bin 580 TL, cumhuriyet altını ise 7 bin 360 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YATIRIMCILARINA UYARI

Altın bozduracaklara ekranlardaki fiyatlara kanmamaları yönünde uyarı yapan ünlü uzman, "Gram gümüşte görünümün pozitif yönlü devam ettiğini söyleyebilirim. 14.80'e kadar gümüş gram bulmak mümkün serbest piyasada. Orta uzun vadeyi göz önünde bulunduranlar yatırımcı olmalı. Altın ve gümüşteki pozitif beklentim halen devam ediyor. Bugün aldım, en az 6 ay beklerim, o zaman altın ve gümüş derim. Getiri bakımından gram altın gibi gram gümüş gibi getirisi olacağını zannetmiyorum" dedi.

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"KISA VADELİ YATIRIMCILAR BATACAK"

"Ons altın ve ons gümüş yükselişlere daha dahil olmadı. Ons baskılandığı için gümüş de gerçek değerinde değil" ifadelerini kullanan Memiş, "Altın ve gümüş 2022'de manipüle edildi, değerinin altında kaldı, en az 6 ay bekleyebiliyorsan altın ve gümüş tarafında paranı değerlendirebilirsin. Dolar değer kazandığı zaman gram altın ve gram gümüş zaten yükseliyor. Buna onslar da dahil olduğunda çarpı iki. 2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var. Sepet kültürünü 2023'te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok" şeklinde değerlendirmede bulundu.


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