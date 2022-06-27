Önce petrol düştü sonra dolar! Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Akaryakıtta yapılan üst üste yapılan zamlar sonrası petrol ve dolardaki düşüş vatandaşı umutlandırmıştı. Ancak indirim haberi henüz gelmedi. Akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken, son zamlar sonrasında asgari ücret ile sadece 3 depo doldurulabiliyor.

20 Aralık öncesi dolar/TL kuru yüzde 65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem brent petol fiyatı yüzde 10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlandı. 20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan iki unsur petrol ve dolar kurunda hareketli günler yaşanıyor. Petrolde resesyon endişelerinin yanında şimdi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planı etkisini hissettiriyor. ABD ham petrolü yeni haftanın ilk işlemlerinde dalgalı bir seyir izlerken, 108 doların hemen altında işlem gördü. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9,2, TL bazında ise yüzde 8,9 düştü.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar kuru BDDK’nın karar sonrasında 17,50 seviyelerine yaklaşan dolar/TL kuru, 16 lira sınırına doğru gerileyince milyonlarca vatandaşta indirim beklentisi oluştu. Ancak benzin ve motorine henüz bir indirim yapılmaması ise tepki gördü.

27 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 27,26 TL

Motorin: 30,00 TL

LPG: 11,97 TL

İZMİR

Benzin: 27,37 TL

Motorin: 30,04 TL

LPG: 12,09 TL

ANKARA

Benzin: 27,35 TL

Motorin: 30,09 TL

LPG: 12,29 TL



