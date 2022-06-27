FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Önce petrol düştü sonra dolar! Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Önce petrol düştü sonra dolar! Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

27.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta dolar bazında yüzde 9’dan fazla geriledi. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 16 sınırına doğru düşüşünü haftanın ilk gününde de devam ettirdi. İki gelişme sonrası gözler üst üste yapılan zamlar sonrası 30 lirayı aşan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi. Peki benzin ve motorin litre fiyatı için indirim ya da zam gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Önce petrol düştü sonra dolar! Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Akaryakıtta yapılan üst üste yapılan zamlar sonrası petrol ve dolardaki düşüş vatandaşı umutlandırmıştı. Ancak indirim haberi henüz gelmedi. Akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken, son zamlar sonrasında asgari ücret ile sadece 3 depo doldurulabiliyor.

20 Aralık öncesi dolar/TL kuru yüzde 65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem brent petol fiyatı yüzde 10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlandı. 20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.

iStock-1403882286

DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan iki unsur petrol ve dolar kurunda hareketli günler yaşanıyor. Petrolde resesyon endişelerinin yanında şimdi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım planı etkisini hissettiriyor. ABD ham petrolü yeni haftanın ilk işlemlerinde dalgalı bir seyir izlerken, 108 doların hemen altında işlem gördü. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9,2, TL bazında ise yüzde 8,9 düştü.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar kuru BDDK’nın karar sonrasında 17,50 seviyelerine yaklaşan dolar/TL kuru, 16 lira sınırına doğru gerileyince milyonlarca vatandaşta indirim beklentisi oluştu. Ancak benzin ve motorine henüz bir indirim yapılmaması ise tepki gördü.

iStock-1390012831

27 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 27,26 TL
Motorin: 30,00 TL
LPG: 11,97 TL

İZMİR
Benzin: 27,37 TL
Motorin: 30,04 TL
LPG: 12,09 TL

ANKARA
Benzin: 27,35 TL
Motorin: 30,09 TL
LPG: 12,29 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...
Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesiDolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi
Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haberBenzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Dikkat çeken asgari ücret çağrısı! 'Beraber karşılayalım'

Dikkat çeken asgari ücret çağrısı! 'Beraber karşılayalım'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.