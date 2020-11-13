Önceden yüzüne bakılmıyordu! Şırdan artık lüks oldu, tanesi 16 lira

Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Türkiye geneli şırdan dolmasına artan talebi ise kesim az olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi. Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ise satışları arttırdı. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

4-5 yıl önce tanesi 4-5 liraya satılan şırdan şimdiyse 15-16 liradan alıcı buluyor. Genelde akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar tüketilen şırdan ise son dönemde korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından akşam 22.00’den sonra restoranlarda oturmak yasaklandığı için artık gündüz tüketiliyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, çiğ şırdanın kasaplarda 10 liraya satıldığını söyledi. Talebin artması ve ihracatın açılması nedeniyle fiyatların arttığını söyleyen Yağmur, “Eğer KDV yüzde 1 giriş, yüzde 1’de çıkış olursa fiyatlar yarı yarıya düşecektir. Yurt içi ve yurt dışından da şırdan talebi olduğu için dolayı Adana’ya yetmiyor. Bu yüzden de şırdan fiyatları artıyor. Şırdanda talep patlaması var” diye konuştu.