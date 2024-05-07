Öncü verilerle hesaplandı:Merkez Bankası rezervlerinde tarihi artış!

Merkez Bankası öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre yerel seçimlerin tamamlanmasını takip eden beş haftada TCMB'nin döviz alımı ve swap hariç net rezerv artışı devam ediyor. Swap hariç net rezervleri geçen hafta 10 milyar dolar ile tarihi bir artış kaydetti.

Hesapmalara göre TCMB'nin döviz alım-satım farkı geçen hafta 11 milyar doların üzerinde döviz alımına işaret ederken brüt rezerv 3 milyar dolar, net rezerv 7 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise 10 milyar dolar artış gösterdi.

NTV'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, TCMB'nin yerel seçimlerin hemen öncesi olan 29 Mart'ta eksi 65.5 milyar dolarla tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezervleri geçen hafta eksi 39 milyar dolara iyileşti. Böylece beş haftada swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme 27 milyar dolara yaklaştı.







