FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Onlar sayesinde faturalarda düşüş 'Enerji dedektifleri' diyorlar! Öğrenciler sınıfa girdikten sonra...

Onlar sayesinde faturalarda düşüş 'Enerji dedektifleri' diyorlar! Öğrenciler sınıfa girdikten sonra...

27.03.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde uygulanan "Enerji Dedektifleri Projesi" sayesinde okullarda tasarruf sağlandı. Projede, o günün nöbetçi öğrencileri, diğer öğrenciler sınıfa girdikten sonra koridorları ve lavaboları dolaşıp açık lamba ya da musluk varsa kapatıyor. Projeyle öğrencilere çevre bilinci aşılamayı ve tasarruf sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, "Faturalara yansıdığını görüyoruz" dedi.

Onlar sayesinde faturalarda düşüş 'Enerji dedektifleri' diyorlar! Öğrenciler sınıfa girdikten sonra...

Samsun'un Atakum ilçesindeki okullarda önemli bir proje hayata geçirildi. Atakum Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretim yılı başında ilçe genelindeki 25 ilkokulda "Enerji Dedektifleri Projesi" uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda okulda o günün nöbetçi öğrencileri, "Enerji Dedektifleri" olarak ders zili çalıp diğer öğrenciler sınıflarına girdikten sonra koridorları ve lavaboları dolaşıp açık lamba veya musluk varsa kapatıyor, ardından kendileri de derse giriyor.

"TASARRUFU ÖĞRENİYORLAR"

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, AA muhabirine, proje ile tasarruf sağlamanın yanı sıra öğrencilere çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında okul binalarında görevlendirilen öğrencilerin sorumluluk alanındaki enerji kaynaklarını kontrol ettiğini belirten Yetik, "Bu öğrencilerimiz, zil çalıp öğrenciler sınıflarına girdiğinde açık lambaları, açık muslukları kapatıyor. Böylece tasarrufu öğreniyorlar." dedi.

e1

"FATURALARA YANSIDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Projeyle çocukların aileleri ve çevrelerine örnek olmalarının sağlanmasının da hedeflediğini anlatan Yetik, "Temel amaçlarımızdan biri tasarruf sağlamak, bunun da faturalara yansıdığını görüyoruz. İlk ay yüzde 5 tasarruf sağladık. Daha sonra her ay yüzde 1'i bulan tasarruf faturalara yansıdı. Bu da bizi mutlu etti. Aynı zamanda çocuklarımız okulda öğrendikleri davranışı evlerinde de uyguluyor. Böylece doğal kaynakların daha uzun süreli kullanımı ve ekonomiye katkıyı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

e2

"TASARRUF SAĞLANIRSA BU İMKANLAR OKULUMUZA YATIRIM OLARAK DÖNER"

Doğal kaynakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Yetik, şunları kaydetti:

"Enerji tüketiminin azaltılması gerekiyor. Doğal kaynakları, ne kadar verimli kullanabilirsek ve bu bilinci nesillerimize kazandırabilirsek, o kadar uzun ömürlü olur. Çocuklarımız da gelecekte yaşanabilir bir dünyaya sahip olabilir. Çocuklarımızda bilinç oluşturduktan sonra lüzumsuz olan ne varsa, bilgisayar, akıllı tahta gibi kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Tüm imkanlarımız çocuklarımız için ama onlarda tasarruf bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Tasarruf sağlanırsa bu imkanlar okulumuza yatırım olarak döner."

e3

"LÜZUMSUZ OLDUĞUNDA LAMBALARI VE MUSLUKLARI KAPATIYORUZ"

Bayındır İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Murat Emir Ata da "enerji dedektifi" olarak herkese örnek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Lüzumsuz olduğunda lambaları ve muslukları kapatıyoruz. Kaynaklarımız sınırlı çünkü onların sonsuz olmadığını bildiğimiz için önlem alıyoruz. Sadece okulda değil, evimizde de bu önlemleri alarak hem aile hem de devletin bütçesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu. (AA)

e4

Asgari ücrete zam bilmecesi! Bakanlıktan açıklama geldi Asgari ücrete zam bilmecesi! Bakanlıktan açıklama geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK Uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam formülü! SGK Uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam formülü!
Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacakResmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak
Anahtar Kelimeler:
Samsun Atakum okul su faturası Elektrik faturası enerji tasarruf

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Benzine bu gece yarısı zam geliyor

Benzine bu gece yarısı zam geliyor

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

SGK Uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam formülü!

SGK Uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam formülü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.