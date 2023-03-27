Onlar sayesinde faturalarda düşüş 'Enerji dedektifleri' diyorlar! Öğrenciler sınıfa girdikten sonra...

Samsun'un Atakum ilçesindeki okullarda önemli bir proje hayata geçirildi. Atakum Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretim yılı başında ilçe genelindeki 25 ilkokulda "Enerji Dedektifleri Projesi" uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda okulda o günün nöbetçi öğrencileri, "Enerji Dedektifleri" olarak ders zili çalıp diğer öğrenciler sınıflarına girdikten sonra koridorları ve lavaboları dolaşıp açık lamba veya musluk varsa kapatıyor, ardından kendileri de derse giriyor.

"TASARRUFU ÖĞRENİYORLAR"

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, AA muhabirine, proje ile tasarruf sağlamanın yanı sıra öğrencilere çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında okul binalarında görevlendirilen öğrencilerin sorumluluk alanındaki enerji kaynaklarını kontrol ettiğini belirten Yetik, "Bu öğrencilerimiz, zil çalıp öğrenciler sınıflarına girdiğinde açık lambaları, açık muslukları kapatıyor. Böylece tasarrufu öğreniyorlar." dedi.

"FATURALARA YANSIDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Projeyle çocukların aileleri ve çevrelerine örnek olmalarının sağlanmasının da hedeflediğini anlatan Yetik, "Temel amaçlarımızdan biri tasarruf sağlamak, bunun da faturalara yansıdığını görüyoruz. İlk ay yüzde 5 tasarruf sağladık. Daha sonra her ay yüzde 1'i bulan tasarruf faturalara yansıdı. Bu da bizi mutlu etti. Aynı zamanda çocuklarımız okulda öğrendikleri davranışı evlerinde de uyguluyor. Böylece doğal kaynakların daha uzun süreli kullanımı ve ekonomiye katkıyı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TASARRUF SAĞLANIRSA BU İMKANLAR OKULUMUZA YATIRIM OLARAK DÖNER"

Doğal kaynakların sınırlı olduğuna dikkati çeken Yetik, şunları kaydetti:

"Enerji tüketiminin azaltılması gerekiyor. Doğal kaynakları, ne kadar verimli kullanabilirsek ve bu bilinci nesillerimize kazandırabilirsek, o kadar uzun ömürlü olur. Çocuklarımız da gelecekte yaşanabilir bir dünyaya sahip olabilir. Çocuklarımızda bilinç oluşturduktan sonra lüzumsuz olan ne varsa, bilgisayar, akıllı tahta gibi kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Tüm imkanlarımız çocuklarımız için ama onlarda tasarruf bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Tasarruf sağlanırsa bu imkanlar okulumuza yatırım olarak döner."

"LÜZUMSUZ OLDUĞUNDA LAMBALARI VE MUSLUKLARI KAPATIYORUZ"

Bayındır İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Murat Emir Ata da "enerji dedektifi" olarak herkese örnek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Lüzumsuz olduğunda lambaları ve muslukları kapatıyoruz. Kaynaklarımız sınırlı çünkü onların sonsuz olmadığını bildiğimiz için önlem alıyoruz. Sadece okulda değil, evimizde de bu önlemleri alarak hem aile hem de devletin bütçesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu. (AA)