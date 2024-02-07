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Ons altın düşerken altının gram fiyatı yükselişe geçti! Çifte rekor için tarih verildi: ‘2500 TL’ye yolculuk başlayabilir’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor. Ons altın fiyatı gerilerken, Kapalıçarşı’da altın gram fiyatı dolar/TL’deki yükselişten destek bularak yönünü yukarı çevirdi. Peki altın fiyatları ne olur? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, yılın ikinci yarısından sonra gram altının 2500 TL’yi görebileceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte sert düşüş ya da yükseliş beklenmediğinin altını çizdi. İşte 7 Şubat Çarşamba gram, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları…

Ons altın düşerken altının gram fiyatı yükselişe geçti! Çifte rekor için tarih verildi: ‘2500 TL’ye yolculuk başlayabilir’

Altının ons fiyatı zaman zaman yükseliş denemeleri yapsa da 2000-2050 dolar aralığında kalmaya devam ediyor. Bu sabah ise 2035 dolardan işlem görüyor. Ons altında yaşanan geri çekilmeye rağmen finans kuruluşları bu yıl ons altın fiyatlarında yeniden yükseliş olacağını öngörüyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve UBS ons altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ONS ALTIN (17)

ALTIN FİYATLARI YIL SONUNA KADAR YÜZDE 10’DAN FAZLA YÜKSELEBİLİR

Dünya’da yer alan haberde UBS’nin tahminlerine göre, altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesi bekleniyor. “Altının Fed’in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, daha zayıf bir dolarla birlikte geliyor” diyen yatırım bankasının değerli metaller stratejisti Joni Teves, metalin yıl sonuna kadar ons başına 2.200 dolara ulaşmasını bekliyor.

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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık altın tahminlerini güncelledi. Buna göre banka 12 aylık altın tahminini 2.175 dolar olarak açıkladı. Bu tahmin, ons altının yıl sonuna kadar yüzde 10'dan fazla yükselebileceği anlamına geliyor.

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DOLARDA 14 KASIM SONRASI İLK

Dolar endeksi ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl agresif faiz indirimleri gerçekleştireceği beklentilerinin düşmesiyle dün 104,45 ile 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu durum dolar/TL kurunda da yükselişi beraberinde getirdi. Dolar fiyatları, dün açılış sonrasında bankalararası piyasada 30,5697 TL'ye kadar çıktı ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Kur, öte yandan likit işlemlerde 30,7999 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü. Euro fiyatları da sığ piyasada 33,1320 TL'ye kadar çıkarken daha sonra gün içinde 32,78’e kadar çekildi.

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KAPALIÇARŞI’DA GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons altındaki bu zayıf harekete karşı yurt içinde gram altın fiyatı ise dolar/TL kurundaki rekor seviyelerden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Gram altın Kapalıçarşı’da ise 2 bin 50 ile 2 bin 70 TL arasında alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3 bin 274 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da 14.263 liradan değerleniyor.

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ALTIN GRAM FİYATI TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ikinci yarıda altının gram fiyatının 2.500 TL'ye çıkabileceğini ifade ederek, “Şahin Fed ve değerli dolar gram altını dengede tutuyor. Ons altındaki gerilemeye rağmen içeride doların TL karşısında değer kazanması gram altının 2050- 2070 TL bandında yatay kalmasını sağlıyor. Ons altında 2 bin dolar altında dünyadaki jeopolitik sorunları konuşmaya devam ettikçe alım için fırsatlar oluşabilir. 2 bin 100 dolar üzerindeki ons altın ise yükselişine devam edecektir. Gram altın ise ons altındaki gerileme ile bin 900–2 bin 100 bandı arasında hareketine devam edebilir. Sert düşüş ya da yükselişler beklenmese de kademeli yükselişler görebiliriz. Yılın ikinci yarısından sonra 2 bin 500 TL ye yolculuk başlayabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
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