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Ons altın son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

17.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor. Fed toplantısıyla sarsılan ons altın, 6 haftanın en düşük seviyesine indi.

Ons altın son 6 haftanın en düşük seviyesine indi

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası altının ons fiyatındaki sert düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 2 azalışla 501,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 501,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 834 lira, Cumhuriyet altını da 3.434 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 6 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,5 değer kaybederek 8 Ocak'tan bu yana en kötü günlük performansını gerçekleştirdi.

Değer kayıplarını üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.809 dolardan alıcı buluyor.

Fed toplantısıyla sarsılan ons altın, 6 haftanın en düşük seviyesine indi.

Fed, dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi.

POWELL'A 'ŞAHİN' DEĞERLENDİRMESİ

Analistler, Fed'in dünkü karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirildiğini ifade ederek, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini kaydeden analistler, TCMB'nin karar metnindeki olası değişikliklerin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti.

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Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan ons altında 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA

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Fed TCMB
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