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Ons altında 1.882 direnç beklentisi... Gram altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte uzmanların altın analizleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 16:03 | Son Güncelleme

Altın fiyatları bir düredir odaklandığı Fed faiz kararının ardından düşüşe geçti. Fed'in sabit faiz kararı doları güçlendirirken, baskılanan ve yatay yönde seyreden altının düşmesine neden oldu. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, çeyrek ve gram altın fiyatı ne zaman yükselecek soruna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların altın analizlerini araştırıyor. İşte uzmanlardan güncel altın yorumları...

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Jerome Powell'ın piyasa görünümüne dair açıklamasının da etkilediği altın fiyatları yatay seyrin ardından düştü. Fed toplantısının ardından yapılan açıklamada aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar süreceği bilgisi paylaşıldı. Fed Başkanı Powell merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini belirtti. Powell açıklamasında geniş aşılama imkânlarının iyimser bir zemin oluşturduğun önemini vurgulayarak, birçok gelişmenin bu yıl için çok daha iyi bir görünüm yarattığını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gram altın fiyatları ne zaman yükselecek araştırması yapan yatırımcılar altında yükseliş grafiği göremeyince hayal kırıklığına uğradı. Düğünler ve yatırım yapmak için hayatımızda önemli bir yeri olan çeyrek altın ve gram altının fiyatları tekrar yüksecek mi merak ediliyor. İşte **uzmanların güncel altın yorumları...

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ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altın fiyatları yeni yılın ilk ayında yüzde 3'ten fazla değer kaybedince son 10 yılın en kötü Ocak ayını geçirmiş oldu. Yatırımcıların altın yükselecek mi, düşecek mi sorusuna uzmanlardan farklı beklentilerle cevap geldi. ABD teşvik paketi ve koronavirüs gelişmlerine değinen uzmanlar, altın fiyatları beklentilerini paylaştı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayımladığı notta, ons altındaki yükseliş senaryosuna değinerek şunları söyledi; Yatırımcılar Fed’in aşılama ile ilgili iyimser duruşuna odaklandılar, bu da yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma öngörüyor. Eğer fiyatlar önümüzdeki birkaç hafta boyunca ons başına 1.800 doların üzerinde kalmayı başarırsa bir yükseliş senaryosu görebiliriz." dedi.

"ONS ALTINDA 1.866 DOLAR HEDEF OLABİLİR"

Ziraat Yatırım güncel altın analizinde doların yükselişine değinerek, doların hareketliliğinin altını baskıladığını belirtti. ABD teşvik paketine değinerek açıklamaya doların direnci ons altın üzerinde devam edebilir yorumuyla devam etti. Ziraat Yatırım günlük altın yorumunda; "Değerli maden 1.848 direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef olabilir." ifadelerini kullandı.

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"ONS ALTINDA 1.875-1.882 SEVİYELERİ DİRENÇTİR"

Meksa Yatırım günlük altın öngörüsünde ilk desteklerin 1.832-1.830 seviyeleri olduğunu belirtti. Meksa Yatırım'ın altın beklentisinde açıklaması şöyle oldu; "Sonraki destekler ise 1.817-1.810 ve 1.800 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.846-1.852 seviyelerinde. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda tepki çıkışının devamıyla sonraki dirençler ve 1.866 ve 1.875-1.882 noktalarında bulunuyor. Zayıf görünüm devam ediyor. " denildi.

"ALTIN KISA VADEDE ZAYIF KALABİLİR"

Tacirler Yatırım'ın altın tahmininde dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ile baskı altında kalan altının faydalanmadığını belirterek, koronavirüs aşısının tedariğinden kaynaklanan sorunların ve artan vakaların altına olan risk iştahını azalttığını belirtti. Tacirler Yatırım altın beklentisinde ons altının 1815 – 1855 bandında işlem görmesini beklediklerini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1838,04 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde son dönemde aşağı yönlü bir hareketlilik olduğu ve getirilerin %1’e doğru gerilediği takip ediliyor. Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki genel yükseliş eğiliminin korunduğunu görmekle birlikte, burada %1 seviyesinin altında kalıcı bir hareket oluşmasını beklemiyoruz. ABD’de beklenen ek teşvik paketi ve kamu borçlanma gereğinin artacağına ilişkin sinyaller çerçevesinde ABD’de faizlerdeki yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. Bu da altındaki yükseliş eğilimlerinin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Kısa vadeli teknik görünüme baktığımızda, göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının kısa vadede zayıf seyrini korumasını ve 1815 – 1855 bandında işlem görmesini beklemekteyiz."

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