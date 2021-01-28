Ons altında 1.882 direnç beklentisi... Gram altın fiyatları ne zaman yükselecek? İşte uzmanların altın analizleri!

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Jerome Powell'ın piyasa görünümüne dair açıklamasının da etkilediği altın fiyatları yatay seyrin ardından düştü. Fed toplantısının ardından yapılan açıklamada aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar süreceği bilgisi paylaşıldı. Fed Başkanı Powell merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini belirtti. Powell açıklamasında geniş aşılama imkânlarının iyimser bir zemin oluşturduğun önemini vurgulayarak, birçok gelişmenin bu yıl için çok daha iyi bir görünüm yarattığını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gram altın fiyatları ne zaman yükselecek araştırması yapan yatırımcılar altında yükseliş grafiği göremeyince hayal kırıklığına uğradı. Düğünler ve yatırım yapmak için hayatımızda önemli bir yeri olan çeyrek altın ve gram altının fiyatları tekrar yüksecek mi merak ediliyor. İşte **uzmanların güncel altın yorumları...

Analistlerden güncel altın ve dolar yorumu... Altın ne zaman yükselecek? Altın ve dolar için kritik eşiği verdi! ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK? Altın fiyatları yeni yılın ilk ayında yüzde 3'ten fazla değer kaybedince son 10 yılın en kötü Ocak ayını geçirmiş oldu. Yatırımcıların altın yükselecek mi, düşecek mi sorusuna uzmanlardan farklı beklentilerle cevap geldi. ABD teşvik paketi ve koronavirüs gelişmlerine değinen uzmanlar, altın fiyatları beklentilerini paylaştı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya yayımladığı notta, ons altındaki yükseliş senaryosuna değinerek şunları söyledi; Yatırımcılar Fed’in aşılama ile ilgili iyimser duruşuna odaklandılar, bu da yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma öngörüyor. Eğer fiyatlar önümüzdeki birkaç hafta boyunca ons başına 1.800 doların üzerinde kalmayı başarırsa bir yükseliş senaryosu görebiliriz." dedi. "ONS ALTINDA 1.866 DOLAR HEDEF OLABİLİR" Ziraat Yatırım güncel altın analizinde doların yükselişine değinerek, doların hareketliliğinin altını baskıladığını belirtti. ABD teşvik paketine değinerek açıklamaya doların direnci ons altın üzerinde devam edebilir yorumuyla devam etti. Ziraat Yatırım günlük altın yorumunda; "Değerli maden 1.848 direncinin altında kalarak 1.829 seviyesini hedefleyebilir. Bir sonraki hedef ise 1.810 seviyesinde. Öte yandan, olası yükselişlerde 1.848 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.866 hedef olabilir." ifadelerini kullandı.