Ons altında 1900 dolar tahmini... Analistler altın fiyatlarını yorumladı! Altın yükselecek mi?

Altın bu haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni Başkan Joe Biden'ın koronavirüs ile mücadele stratejisini açıklaması ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraberinde düşmüştü. Açıklamanın ardından Başkan Joe Biden koronavirüsle mücadele için ulusal bir strateji ortaya koyarak bir dizi kararnameyle birlikte salgına karşı birçok federal önlemi onayladı. Biden’ın Baş Ekonomik Danışmanı Brian Deese’nin iki partiyle de görüşerek yaklaşık 2 milyon dolarlık teşvik paketine istinaden açıklama yapması bekleniyor. ABD'de bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılarda altın fiyatları yükselecek beklentisi başladı. Bu süreçte T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak sabit tutacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek araştırılıyor. Altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN NASIL BİR YÖN İZLEYECEK?

ABD'de yapılan teşvik paketleri beklentileri ile destek görmeye devam eden altın fiyatları yükselişini koruyor. Altın fiyatları yükselecek mi sorusuna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların güncel altın beklentilerini araştırmaya başladı.Australia & New Zealand Banking Group Analisti Daniel Hynes hüncel altın yorumunda; "Enflasyon baskısı reel faizlerin düşük kalacağına dair işaretler verirken altının şu anki seviyelerinde bir taban bulmasını bekliyoruz. Eğer ABD yeni bir mali teşvik paketini onaylarsa dolar baskı altında kalmaya devam edecektir." dedi.