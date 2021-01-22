FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ons altında 1900 dolar tahmini... Analistler altın fiyatlarını yorumladı! Altın yükselecek mi?

Ons altında 1900 dolar tahmini... Analistler altın fiyatlarını yorumladı! Altın yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2021 16:02 | Son Güncelleme

Altın tüm haftada dalgalı bir seyirle devam etse de Ocak ayının üçüncü haftasını da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana altın fiyatları yaklaşık olarak yüzde 2 civarında artmış görünüyor. Yatırımcılar altın fiyatları yükselir mi araştırması yaparken, uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye başladı. Ons altında 1.900'ü geçebileceğine dair tahminler yapan uzmanlar yatırımcıları sevindirdi. İşte analistlerden güncel altın beklentileri ve tahminleri...

Altın bu haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni Başkan Joe Biden'ın koronavirüs ile mücadele stratejisini açıklaması ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraberinde düşmüştü. Açıklamanın ardından Başkan Joe Biden koronavirüsle mücadele için ulusal bir strateji ortaya koyarak bir dizi kararnameyle birlikte salgına karşı birçok federal önlemi onayladı. Biden’ın Baş Ekonomik Danışmanı Brian Deese’nin iki partiyle de görüşerek yaklaşık 2 milyon dolarlık teşvik paketine istinaden açıklama yapması bekleniyor. ABD'de bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılarda altın fiyatları yükselecek beklentisi başladı. Bu süreçte T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak sabit tutacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek araştırılıyor. Altın fiyatları yükselecek mi?

Uzman tahmini: &quot;Bitcoin 20 bin doları görebilir&quot; Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?Uzman tahmini: "Bitcoin 20 bin doları görebilir" Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?

ALTIN NASIL BİR YÖN İZLEYECEK?

ABD'de yapılan teşvik paketleri beklentileri ile destek görmeye devam eden altın fiyatları yükselişini koruyor. Altın fiyatları yükselecek mi sorusuna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların güncel altın beklentilerini araştırmaya başladı.Australia & New Zealand Banking Group Analisti Daniel Hynes hüncel altın yorumunda; "Enflasyon baskısı reel faizlerin düşük kalacağına dair işaretler verirken altının şu anki seviyelerinde bir taban bulmasını bekliyoruz. Eğer ABD yeni bir mali teşvik paketini onaylarsa dolar baskı altında kalmaya devam edecektir." dedi.

Uzman açıkladı: &quot;Gram altında 455 -459 seviye görülebilir&quot; Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gram altını yükseltir mi?Uzman açıkladı: "Gram altında 455 -459 seviye görülebilir" Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gram altını yükseltir mi?

"ONS ALTIN 1.900 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ OLABİLİR "

Vakıf Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından güçlenen teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ve ABD tahvillerinin nispeten yatay seyretmesi de altın için pozitif. 1.866 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.880 ve 1.900 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareket altında yön tayini açısından izlenmeye devam edilmelidir." denildi.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz.
Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altında 1830 direncinin önemli olduğunu vurgulayarak gram altının grafik yorumunu paylaştı;

"1925 SEVİYESİ DİRENÇ NOKTASI"

Meksa Yatırım güncel altın yorumunda; "Tepki yükselişi satış denemeleriyle karşılaştı. İlk destekler 1.858 ve 1.854 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.844-1.840 ve 1.833 olarak görülüyor. İlk direnç 1.875 seviyesinde. Bu seviyenin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla sonraki dirençler 1.885 ve 1.900-1.925 noktalarında bulunuyor. Kısa süreli kâr satışlarına rağmen tepki yükselişi gücünü koruyor." ifade edildi.

"ONS ALTIN DA 1888 DİRENÇ OLARAK HEDEFLENEBİLİR"

Şeker Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1850 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1840 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1864 ve 1888 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir." denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
OECD İstanbul Merkezi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarOECD İstanbul Merkezi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
Bakan duyurdu! Zam farkları bugün hesaplara yatıyor
81 ile gönderiyor, talebe yetişemiyor
81 ile gönderiyor, talebe yetişemiyor
Ek ödemeler bugün hesaplara yatıyor!
Ek ödemeler bugün hesaplara yatıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
“Kredi / Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti artık e-Devlet’te!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OECD İstanbul Merkezi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
OECD İstanbul Merkezi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakanlık duyurdu! Belediyelerin borç kesinti oranlarında değişiklik yok
Belediyelerin borç kesinti oranları...
Rekabet Kurulu'ndan Novartis ve Roche ilaç şirketlerine para cezası
İki ilaç şirketine büyük ceza
Yargıtay'dan emsal miras kararı
Yargıtay'dan emsal miras kararı
Vakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi
Vakıfbank'tan dev kredi paketi desteği
Emekli maaşı zammı ne kadar? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2021? Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.