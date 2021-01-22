Ons altında 1900 dolar tahmini... Analistler altın fiyatlarını yorumladı! Altın yükselecek mi?

Altın bu haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Yeni Başkan Joe Biden'ın koronavirüs ile mücadele stratejisini açıklaması ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraberinde düşmüştü. Açıklamanın ardından Başkan Joe Biden koronavirüsle mücadele için ulusal bir strateji ortaya koyarak bir dizi kararnameyle birlikte salgına karşı birçok federal önlemi onayladı. Biden’ın Baş Ekonomik Danışmanı Brian Deese’nin iki partiyle de görüşerek yaklaşık 2 milyon dolarlık teşvik paketine istinaden açıklama yapması bekleniyor. ABD'de bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılarda altın fiyatları yükselecek beklentisi başladı. Bu süreçte T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak sabit tutacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek araştırılıyor. Altın fiyatları yükselecek mi?
ABD'de yapılan teşvik paketleri beklentileri ile destek görmeye devam eden altın fiyatları yükselişini koruyor. Altın fiyatları yükselecek mi sorusuna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların güncel altın beklentilerini araştırmaya başladı.Australia & New Zealand Banking Group Analisti Daniel Hynes hüncel altın yorumunda; "Enflasyon baskısı reel faizlerin düşük kalacağına dair işaretler verirken altının şu anki seviyelerinde bir taban bulmasını bekliyoruz. Eğer ABD yeni bir mali teşvik paketini onaylarsa dolar baskı altında kalmaya devam edecektir." dedi.
Vakıf Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından güçlenen teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ve ABD tahvillerinin nispeten yatay seyretmesi de altın için pozitif. 1.866 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.880 ve 1.900 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareket altında yön tayini açısından izlenmeye devam edilmelidir." denildi.
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz.
Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altında 1830 direncinin önemli olduğunu vurgulayarak gram altının grafik yorumunu paylaştı;
Ons altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 22, 2021
Dün yazmıştım...
Yaşanan yükselişe bir açıklamam yok hala negatif bölgededir diye...
Yükselişin bir kısmı geri verildi...
ABD 10 yıllıklar yeniden %1.10 üzerinde...
Teknik olarak 1880 altı baskı bölgesidir...
Aşağıda 1830 önemlidir... pic.twitter.com/xewa4JJ8Ur
Meksa Yatırım güncel altın yorumunda; "Tepki yükselişi satış denemeleriyle karşılaştı. İlk destekler 1.858 ve 1.854 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.844-1.840 ve 1.833 olarak görülüyor. İlk direnç 1.875 seviyesinde. Bu seviyenin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla sonraki dirençler 1.885 ve 1.900-1.925 noktalarında bulunuyor. Kısa süreli kâr satışlarına rağmen tepki yükselişi gücünü koruyor." ifade edildi.
Şeker Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1850 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1840 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1864 ve 1888 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir." denildi.
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