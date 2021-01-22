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Uzman tahmini: "Bitcoin 20 bin doları görebilir" Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 22.01.2021 14:28 | Son Güncelleme

Son günlerde düşey yönde seyir gösteren Bitcoin, Cuma gününe yüzde 10 düşüşle başladı. Kripto para yatırımcıları Bitcoin son durum nedir araştırırken, Guggenheim Partners'ın üst düzey yönetim kadrosundan dikkat çeken Bitcoin açıklaması geldi. Bitcoin için 20 bin dolara kadar düşecek yorumu yapan dev yatırım şirketinin tahmini yatırımcıları şaşırttı. Peki Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bitcoin yükselir mi? İşte uzmanından Bitcoin tahmini...

Uzman tahmini: "Bitcoin 20 bin doları görebilir" Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?

Bitcoin tahminleri kripto para yatırımcılarının en çok merak ettiği soru oldu. Son günlerde dalgalı seyir izleyen Bitcoin Ocak ayında 42 bin dolar seviyesini görmüş ardından 12 bin dolar düşmüştü. Sürekli dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin yükselir mi araştırılıyor. Bugün güze yüzde 10 düşüşle başlayan Bitcoin 28 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin yükselir mi merak eden yatırımcılar için, Guggenheim Partners'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, 21 Ocak'ta CNBC Bell programında yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etti. İşte uzmanından Bitcoin beklentisi...

Bitcoin son durum... Bitcoin 28 bin doları gördü! Bitcoin düşmeye devam eder mi?Bitcoin son durum... Bitcoin 28 bin doları gördü! Bitcoin düşmeye devam eder mi?

DİKKAT ÇEKEN BITCOIN BEKLENTİSİ: "20 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Cointrust'un haberine göre Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, 21 Ocak'ta CNBC Bell programında çarpıcı bir açıklama yaptı. Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını açıklayan Minerd, 20 bin dolar seviyesine kadar da gerileme görülebileceğini açıkladı.

Minerd, 8 Ocak'ta rekor kırarak 42 bin doları gören Bitcoin'in 2022'ye kadar bu seviyeden daha yukarı çıkmasının olası olmadığını belirtti. Minerd, "“Önümüzdeki yıla kadar pik noktayı gördüğümüzü düşünüyorum. Muhtemelen 20 bin dolar seviyesine bir gerileme de göreceğiz" dedi.

400 BİN DOLARLIK BITCOİN TAHMİNİ

Yaptığı açıklamada dikkatleri üzerine çeken Minerd'in, kısa vadede Bitcoin'in düşüş olacağını açıklasa da uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.


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