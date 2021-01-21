FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzman açıkladı: "Gram altında 455 -459 seviye görülebilir" Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gram altını yükseltir mi?

Uzman açıkladı: "Gram altında 455 -459 seviye görülebilir" Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gram altını yükseltir mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 15:47 | Son Güncelleme

Bugün küresel ve yerel piyasalarda hareketlilik oldu. Joe Biden'ın göreve başlaması ve teşvik paketi beklentileri altın fiyatlarının kazancını korumasına destek sağladı. T. C. Merkez Bankası ise faiz artırım yerine sabit tutma kararı aldı. 2021 yılının başından bu yana kazançlı devam etse de altın fiyatları hala yüzde 1,4 ekside devam ediyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Joe Biden'in başkan olması altını artırır mı? İşte uzmanların altın beklentileri...

Altın fiyatları teşvik paketi beklentisiyle birlikte artmaya devam etse de bu yılın başından bu yana hala yüzde 1,4 ekside devam ediyor. Biden'ın Hazine Bakanı olarak gösterdiği Janet Yellen'in Senato'da yaptığı olaylı konuşma piyasaları etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs harcamalarının az olduğuna değinen Yellen konuşmasında borç seviyeleriyle ilgili endişesini de dile getirmişti. 20 Ocak tarihi itibari ile ABD Başkanı Joe Biden göreve başladı ev hemen 17 kararname imzalayarak Trump dönemindeki politikaları geri çevirmeye yönelik ilk adımları atmış oldu. ABD'de bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılarda altın fiyatları yükselecek beklentisi başladı. Bu süreçte T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak sabit tutacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek araştırılıyor. Altın fiyatları yükselecek mi?

"TEŞVİK PAKETLERİ KAZANÇLARI ARTIRACAK"

2021'in ilk günlerinde tahvil faizleri yükselirken altın düşey yönde hareket etmişti. Bu süreçte yatırımcılar güvenli limanın Biden'la birlikte nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları yükselecek mi, ABD Başkanı Joe Biden'ın altın fiyatlarına etkisi ne olacak sorularına cevap arayan yatırımcılar uzman yorumlarını araştırıyor. Huatai Futures Araştırma Raporu'nda; ABD Başkanlığı'nı Joe Biden'in devralmasına ilişkin açıklamasında " yumuşak bir başkanlığa geçiş" olarak değerlendirildi. Raporda, "Yatırımcılar teşvik paketinin ekonomik toparlanmayı ve şirket kazançlarını artırmayı destekleyeceği konusunda iyimser." denildi.

6 farklı uzmandan güncel altın ve dolar beklentileri... Joe Biden'ın başkanlığı dolar ve altın yükselir mi?6 farklı uzmandan güncel altın ve dolar beklentileri... Joe Biden'ın başkanlığı dolar ve altın yükselir mi?

"ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ GÜÇLÜ İHTİMAL"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarına ilişkin açıklamasında ons altının çarşamba günkü fiyatının son 15 günün en yüksek seviyesi olduğunu belirtti. Özsoy açıklamasında eski Fed Başkanı Hazine Bakanı Yellen'ın "zayıf dolar istemiyoruz" konuşmasına değinerek, bu söylem için; " Piyasada bunun uygulamaya ne kadar döneceği henüz belirsiz. 1872 doların ons altın için önemli kritik bir seviye olduğunu düşünüyor ve yakından izlenmesini tavsiye ediyoruz. Sonraki adımda yukarı yöndeki hareketlerde 1895 dolar seviyesinin test edilmesini yüksek olasılık olarak görüyor ve bu direncin kırılması halinde de rotanın 1900 dolar üzerindeki seviyelere doğru güçlenme ihtimalinin kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aşağı yöndeki hareketlerde ise 1826 dolar kırılmadığı ve altında kapanış yapmadığı müddetçe bir düşüşün başladığını söylemek güç olur." dedi.

Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşer mi?Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşer mi?

TCMB FAİZ KARARI SONRASI GRAM ALTIN NE KADAR OLUR, YÜKSELİR Mİ?

Özsoy Merkez Bankası'nın faiz kararına değinerek, bu kararın gram altın fiyatlarını etkileyeceğini vurguladı. Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa dolar/TL kurunda hafif çaplı bir yukarı hareket gündeme gelebileceğini söyleyen Özsoy, "Daha sonra kurda 7.52 TL seviyesi aşılırsa gözümüz bir sonraki seviye olarak 7.72 TL’yi takip etmeye başlayacaktır." dedi. Özsoy gram altın yorumlarına şöyle devam etti; "Dolayısıyla gram altın yatırımcıları ons altının 1872 doları aşması ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki olası hareketlenme senaryoları dahlinde ilk etapta 455 TL-459 TL hedef fiyatlarına doğru pozisyon almayı tercih edebilirler." dedi.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz.
Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altında 1863 direncinin önemli olduğunu vurgulayarak gram altının grafik yorumunu paylaştı;


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Üretim için gün sayıyorlar! Türkiye'ye üs kuracaklarÜretim için gün sayıyorlar! Türkiye'ye üs kuracaklar
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia
Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Pandemide talep patlaması yaşandı! Kilosu 10 bin lira
Pandemide talep patlaması yaşandı! Kilosu 10 bin lira
Işık Plastik bugün halka arz oluyor!
Işık Plastik bugün halka arz oluyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye yatırım yapan akıllı telefon şirketleri üretime başlamak için gün sayıyor
Üretim için gün sayıyorlar! Türkiye'ye üs kuracaklar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faizi sabit tuttu!
375 firmaya 11.8 milyon lira fahiş fiyat cezası
375 firmaya 11.8 milyon lira ceza
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!
Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!
Bakan Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz
'Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz'
Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı
Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.