Uzman açıkladı: "Gram altında 455 -459 seviye görülebilir" Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gram altını yükseltir mi?

2021'in ilk günlerinde tahvil faizleri yükselirken altın düşey yönde hareket etmişti. Bu süreçte yatırımcılar güvenli limanın Biden'la birlikte nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları yükselecek mi, ABD Başkanı Joe Biden'ın altın fiyatlarına etkisi ne olacak sorularına cevap arayan yatırımcılar uzman yorumlarını araştırıyor. Huatai Futures Araştırma Raporu'nda; ABD Başkanlığı'nı Joe Biden'in devralmasına ilişkin açıklamasında " yumuşak bir başkanlığa geçiş" olarak değerlendirildi. Raporda, "Yatırımcılar teşvik paketinin ekonomik toparlanmayı ve şirket kazançlarını artırmayı destekleyeceği konusunda iyimser." denildi.

Altın fiyatları teşvik paketi beklentisiyle birlikte artmaya devam etse de bu yılın başından bu yana hala yüzde 1,4 ekside devam ediyor. Biden'ın Hazine Bakanı olarak gösterdiği Janet Yellen'in Senato'da yaptığı olaylı konuşma piyasaları etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs harcamalarının az olduğuna değinen Yellen konuşmasında borç seviyeleriyle ilgili endişesini de dile getirmişti. 20 Ocak tarihi itibari ile ABD Başkanı Joe Biden göreve başladı ev hemen 17 kararname imzalayarak Trump dönemindeki politikaları geri çevirmeye yönelik ilk adımları atmış oldu. ABD'de bu gelişmeler yaşanırken yatırımcılarda altın fiyatları yükselecek beklentisi başladı. Bu süreçte T.C. Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak sabit tutacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından altın fiyatları nasıl etkilenecek araştırılıyor. Altın fiyatları yükselecek mi?

"ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ GÜÇLÜ İHTİMAL"

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarına ilişkin açıklamasında ons altının çarşamba günkü fiyatının son 15 günün en yüksek seviyesi olduğunu belirtti. Özsoy açıklamasında eski Fed Başkanı Hazine Bakanı Yellen'ın "zayıf dolar istemiyoruz" konuşmasına değinerek, bu söylem için; " Piyasada bunun uygulamaya ne kadar döneceği henüz belirsiz. 1872 doların ons altın için önemli kritik bir seviye olduğunu düşünüyor ve yakından izlenmesini tavsiye ediyoruz. Sonraki adımda yukarı yöndeki hareketlerde 1895 dolar seviyesinin test edilmesini yüksek olasılık olarak görüyor ve bu direncin kırılması halinde de rotanın 1900 dolar üzerindeki seviyelere doğru güçlenme ihtimalinin kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aşağı yöndeki hareketlerde ise 1826 dolar kırılmadığı ve altında kapanış yapmadığı müddetçe bir düşüşün başladığını söylemek güç olur." dedi.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI GRAM ALTIN NE KADAR OLUR, YÜKSELİR Mİ?

Özsoy Merkez Bankası'nın faiz kararına değinerek, bu kararın gram altın fiyatlarını etkileyeceğini vurguladı. Merkez Bankası faiz kararını sabit tutarsa dolar/TL kurunda hafif çaplı bir yukarı hareket gündeme gelebileceğini söyleyen Özsoy, "Daha sonra kurda 7.52 TL seviyesi aşılırsa gözümüz bir sonraki seviye olarak 7.72 TL’yi takip etmeye başlayacaktır." dedi. Özsoy gram altın yorumlarına şöyle devam etti; "Dolayısıyla gram altın yatırımcıları ons altının 1872 doları aşması ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki olası hareketlenme senaryoları dahlinde ilk etapta 455 TL-459 TL hedef fiyatlarına doğru pozisyon almayı tercih edebilirler." dedi.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz.

Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altında 1863 direncinin önemli olduğunu vurgulayarak gram altının grafik yorumunu paylaştı;

Ons altın...



Uzun bir süre 1863 altında güzel satışlar yakalamıştık...



Dün akşam bu düzen bozuldu...



Kısa vadede 1863 üzerinde kalıp kalmaması önemli olur...



Yukarıda 1880 direnci önemlidir... pic.twitter.com/Abxh51SggJ — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 21, 2021



