Önümüzdeki hafta piyasalarda izlenecek veriler belli oldu

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki baskısı küresel ekonomide enflasyon beklentilerini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Bu gelişmelerin etkisiyle yeni haftada ABD'den Avrupa'ya, Japonya’dan Brezilya'ya kadar birçok merkez bankası para politikası toplantıları gerçekleştirecek.

Alınacak faiz kararları ve verilecek mesajlar, küresel piyasalarda yatırımcıların yakından takip edeceği başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

İRAN GERİLİMİ ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

Orta Doğu'da süren çatışmaların kısa vadede sona ermesine yönelik beklentiler zayıflarken enerji piyasalarında risk algısı artıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik çağrıları ve bölgedeki petrol tankerlerine yönelik saldırılar, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Körfez bölgesindeki enerji tesislerine yönelik saldırılar ve yükselen jeopolitik riskler, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Uzmanlar kısa vadede bir ateşkes sağlansa bile enerji ve petrokimya ticaretinin normale dönmesinin zaman alabileceğini belirtiyor.

FED TOPLANTISI VE FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısı piyasaların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Şubat ayında açıklanan ve beklentilerin altında kalan istihdam verileri, faiz indirimi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş enflasyon endişelerini artırarak Fed'in hareket alanını sınırlayabilir.

Piyasalar Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Aynı gün Kanada Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. İşlemciler yıl sonuna kadar 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor.

AVRUPA VE İNGİLTERE’DE KRİTİK FAİZ KARARLARI

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB), İsviçre Merkez Bankası (SNB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantıları da piyasaların radarında olacak.

Enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olan Avrupa ekonomileri petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya.

Piyasalar ECB ve SNB'nin yıl içinde faiz artırabileceğini değerlendirirken, İngiltere Merkez Bankası için daha önce konuşulan faiz indirimi beklentilerinin zayıfladığı görülüyor.

ASYA'DA FAİZ TARTIŞMALARI

Avustralya Merkez Bankası'nın salı günü yapılacak toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali güçlü görülüyor. Analistler bu olasılığı yaklaşık yüzde 70 olarak değerlendiriyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) açısından ise tablo daha karmaşık. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ithalata bağımlı Japon ekonomisinde hem büyüme hem de enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Bu durum BoJ'un para politikası konusunda yeni bir denge arayışına girmesine neden olabilir.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE PARA POLİTİKASI YÖNÜ

Gelişmekte olan ülkelerin bazı merkez bankaları son dönemde faiz indirimi beklentilerinden uzaklaşarak daha sıkı para politikasına yöneliyor.

Brezilya Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı da yakından takip edilecek. Yetkililerin uzun süredir gündemde olan faiz indirimi sürecini başlatması beklenirken, petrol fiyatlarındaki artış bu beklentileri zayıflatmış durumda.

Türkiye'de ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantısında faiz indirimlerine ara verirken, bazı ülkelerde para politikasının yönüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğü görülüyor.