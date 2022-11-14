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OPEC, petrol talebi beklentisini beşinci kez düşürdü

14.11.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2022 küresel petrol talebi artışı beklentisini nisan ayından bu yana beşinci kez düşürdü.

OPEC, petrol talebi beklentisini beşinci kez düşürdü

OPEC, örgütün piyasaları dengede tutmayı amaçlayan üretim kesintileri uygulaması nedeniyle küresel petrol talebi tahminlerini yeniden düşürdü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC), Dünya ekonomisinin yılın son çeyrek dönemine de önemli belirsizlik ve artan zorluklarla girdiğine işaret etti.

OPEC'in ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporunda, global büyüme beklentilerine de yer verildi. OPEC, global büyüme beklentisini bu yıl için yüzde yüzde 2,7, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak sürdürdü.

OPEC, son çeyrek için riskler arasında yüksek enflasyon, büyük merkez bankalarının parasal sıkılaştırması, birçok ülkede yüksek devlet borcu seviyeler, sıkılaşan iş gücü piyasaları ve devam eden tedarik zinciri kısıtlamalarının yer aldığına işaret etti. Kuzey yarımkürede jeopolitik riskler ve kış ayları ile birlikte pandeminin seyri de diğer belirsizlikler arasında gösterildi.

Büyümenin, özellikle ABD ve Euro Bölgesi'nd üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi olsa da, son çeyrekte küresel bir yavaşlamanın gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Sonuç olarak, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin tahminlerde bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi.

2022 ve 2023 yılları için sırasıyla büyüme beklentisi ABD'de yüzde 1,5 ve yüzde 0,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,0 ve yüzde 0,3, Çin'de yüzde 3,1 ve yüzde 4,8 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC

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