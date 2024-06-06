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OPEC'ten petrol fiyatlarını etkileyecek veri!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 16:53
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Petrol fiyatlarını etkileyecek kritik veri açıklandı. Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artması bekleniyor.

OPEC'ten petrol fiyatlarını etkileyecek veri!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi.

Gays, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gays, "Bu alanda bir ayrımcılık kabul edilemez. Evet, zararlı çok fazla emisyon var, bunu azaltmalıyız ama çoğu zaman petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini görüyoruz." dedi.

"ÜRETİM ANLAŞMALARI ÜZERİNE ÇOK FAZLA SPEKÜLASYON YAPILIYOR"

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığı eleştirisinde bulunan Gays, "Ne zaman şu ya da bu duyuruyu yapsak kamuoyu mutlu olmuyor. Bazı aktörlerin hangi hikayeyi duymak istediğini bilmek zor. Ancak yine de önemli olana, temellere odaklanmamız bizim için çok önemli." diye konuştu.

2,2 MİLYON VARİL ARTMASI BEKLENİYOR

Gays, söz konusu temellerin "ekonomik büyüme, arz ve talep" olduğunun altını çizdi.

Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." dedi.

Gays, OPEC'in 2023 yılına ilişkin petrol talebi konusunda en başarılı tahmini yaptığına işaret ederek, "Tahminlerimizi eleştirenler, kendi tahminleri bizimkiyle eşitlenene kadar neredeyse her ay tahminlerini düzenlemek zorunda kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC varil
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