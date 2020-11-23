Ordu'da arı sütü kadın üreticilere 800 bin lira kazandırdı

Açıklamada, projenin Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildiği kaydedilerek, "18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın çiftçi 18 ayda üretilen 80 kilogram arı sütü ile yaklaşık 800 bin lira gelir elde etti." ifadeleri kullanıldı.

"Üretimi yapılan arı sütünün kilogramı 7-10 bin liradan satıldı. 800 bin liraya yakın gelir elde eden kadın üreticilerimiz bu ürünleri daha da artırmak için yoğun çalışma içerisindeler. Kadın üreticilerimizin ürettikleri arı ürünlerinin başta Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORTAR AŞ'den vatandaşlarımıza, www.orduorganikpazar.com alışveriş sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışını gerçekleştiriliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz."

KAYNAK:AA

