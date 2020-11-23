FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ordu'da arı sütü kadın üreticilere 800 bin lira kazandırdı

Ordu'da arı sütü kadın üreticilere 800 bin lira kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında eğitim alan kursiyerler, ürettikleri 80 kilogram arı sütünden 800 bin lira gelir elde etti.

Ordu'da arı sütü kadın üreticilere 800 bin lira kazandırdı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in, kadın çiftçilerin gelir kaynağına sahip olması amacıyla başlattığı arı sütü üretimi projesinin yüzleri güldürdüğü belirtildi.

Geçen yıl mayıs ayında hayata geçirilen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi" kapsamında 75 kadın çiftçinin kursa katıldığı ifade edilen açıklamada, kadın çiftçilerin arı sütü satışından büyük kazanç elde ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, projenin Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildiği kaydedilerek, "18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın çiftçi 18 ayda üretilen 80 kilogram arı sütü ile yaklaşık 800 bin lira gelir elde etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" sloganına uygun çalışmalara her alanda devam ettiklerini belirtti.

Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan kadın üreticilerin, aldıkları eğitim sonrası 2 yılda toplamda 80 kilogram arı sütü elde ettiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Üretimi yapılan arı sütünün kilogramı 7-10 bin liradan satıldı. 800 bin liraya yakın gelir elde eden kadın üreticilerimiz bu ürünleri daha da artırmak için yoğun çalışma içerisindeler. Kadın üreticilerimizin ürettikleri arı ürünlerinin başta Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORTAR AŞ'den vatandaşlarımıza, www.orduorganikpazar.com alışveriş sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışını gerçekleştiriliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz."

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’
İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi!İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186
İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186
Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok
İkinci el oto pazarında satışlar durdu! Gezen çok, alan yok
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Herkes 'bu işi bırak' dedi ama o bırakmadı!
Herkes 'bu işi bırak' dedi ama o bırakmadı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde bakım aylığı yatıyor... 23 Kasım 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Kasım ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?
Ödemeler devam ediyor!
Bakanlık müjdeyi verdi! Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim! Öğretmenlere tren indirimi kampanyasından nasıl yararlanılır? Kargo öğretmen indirimi detayları
Öğretmenlere özel indirim! Bakanlık müjdeyi verdi
‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’
‘Pandemide boş durmadık! Bodrum’da hedefimiz 2,5 milyon yabancı turist’
2021 Araç muayene ücretleri belli oldu! Artık kredi kartıyla ödenebilecek
Araç muayenede yeni dönem!
Uzman yorumladı: Altının tekrar 450 TL'yi görmesi hayal... İşte 2021 altın fiyatı tahmini! Altın fiyatları artışa devam edecek mi, ne olacak?
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
2021 resmi tatil günleri! Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?
2021 resmi tatil günleri! Bu yıl kaç gün tatil yapacağız?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.