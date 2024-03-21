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'Ormanbank' vurgunu! Yangında zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile 50 milyon lira toplamışlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.03.2024 12:54
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Çıkan yangınlarda zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile para toplayıp kayıplara karışmışlardı. İzmir'deki 'Ormanbank' vurgununda yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşları kandırarak 50 milyon lira topladıkları tespit edilen 4 dolandırıcı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

'Ormanbank' vurgunu! Yangında zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile 50 milyon lira toplamışlar

'Ormanbank' vurgununda yeni gelişme! İzmir’in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karıştığı belirlenen 4 dolandırıcı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde; halk arasında ’Ormanbank’ olarak bilinen grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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50 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Öte yandan yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın orman dolandırıcı
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