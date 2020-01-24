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“Orta Anadolu E-İhracat Konferansı” başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’de özel sektörü e-ihracata yönlendirmek ve e-ticareti kolaylaştırmak için düzenlemeler yapıldığını belirterek, “Türkiye’nin büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşmasında e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak” dedi.ATO Başkanı Baran, Ankara Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Webolizma işbirliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Orta Anadolu E-İhracat Konferansı’nın açılışına katıldı.

“Orta Anadolu E-İhracat Konferansı” başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’de özel sektörü e-ihracata yönlendirmek ve e-ticareti kolaylaştırmak için düzenlemeler yapıldığını belirterek, “Türkiye’nin büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşmasında e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak” dedi.
ATO Başkanı Baran, Ankara Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Webolizma işbirliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Orta Anadolu E-İhracat Konferansı’nın açılışına katıldı. Yaptığı konuşmada Türkiye’nin e-ticarete uyum sağlayan ülkelerin başında yer aldığını dile getiren Baran, “Nüfusun büyüklüğü, internetin kullanımı, ödeme sistemleri ve lojistik gelişmişlik Türkiye’nin e-ticaretteki gelişiminde temel avantajları oldu. Türkiye’de e-ticaret pazarı 45 milyar dolar civarında bir hacme ulaştı. Ülkemiz bir yandan KOBİ’leri elektronik ihracata yönlendirirken, diğer yandan da elektronik ihracatın artışına yönelik tedbirler uyguladı. Bu desteklerin sonuçlarını ekonomik göstergelerde de göreceğiz” diye konuştu.
Global perakende ticaret hacminin 2019 yılı itibarıyla 25 trilyon dolara ulaştığı bilgisini veren Baran, bu rakam içindeki e-ticaret satışlarının ise 3,5 trilyon dolar olduğunu söyledi. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2019 yılında yüzde 15’e yükseldiğini kaydeden Baran, bunun ticaretin hızla yön değiştirdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Baran, “E-ticaret sayesinde küresel pazarda yer alan firmalar daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabildiği gibi müşteri portföyünü genişletip daha etkin dağıtım kanallarıyla operasyon maliyetini düşürebiliyor. Bu durum e-ticarete yönelen firmalara rekabet imkânı sağlıyor” dedi.
ATO’nun üyelerinin ticari faaliyetlerini artırmaya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Baran, Ankara’nın ve Anadolu’nun ticaret ve ihracat potansiyelini artırmak için başta panel, eğitim programları, yabancı heyetlerle toplantılar olmak üzere çok sayıda faaliyet yürüttüklerini kaydetti. Üyelere daha kaliteli hizmeti daha kısa sürede verebilmek için ATO’da dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini de bildiren Baran, “E ticaretin 24 saat devam ettiğini dikkate alarak, internet üzerinden belge verme hizmet süremizi de 24 saate çıkarttık. Şirketlerimiz ve işletmelerimiz bu süreçte rakiplerinin gerisinde kalmamalı. Bizim gibi kuruluşların görevi üyelerimizi ve ihracat yapmak isteyenleri bu değişimlere hazırlamak. Her üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yaptığını görmek en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülkemizin geleceğini inşa edecektir” diye konuştu.
Konferansa Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, Webolizma Ajans Başkanı Ecevit Saraç, Worldef Kurucu Başkanı Ömer Nart da katılarak birer konuşma yaptılar.

“Orta Anadolu E-İhracat Konferansı” başladı

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