FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Orta Asya'da elektrik krizi! Üç ülke karanlığa gömüldü

Orta Asya'da elektrik krizi! Üç ülke karanlığa gömüldü

25.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz zammı nedeniyle sokakların karıştığı Kazakistan, şimdi de elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Kesintiden aynı hat üzerinden elektrik alan Kırgızistan ve Özbekistan da etkilendi. Yapılan açıklamalarda ise sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Orta Asya'da elektrik krizi! Üç ülke karanlığa gömüldü

Doğal gaz zammı nedeniyle yıl başında şiddetli protestoların yaşandığı Kazakistan'da bu kez elektrik kesintileri başladı. Kazakistan'da kış ortasında elektrik şebekelerinde oluşan arıza nedeniyle voltaj düşüklüğü başladı. Bunun üzerine Kazakistan'ın Almatı şehri başta olmak üzere güney illerinde elektrikler tamamen kesildi.

Dünden beri kesik olan elektriklerin tekrar verilmesi için çalışma başlatıldığı duyurulurken ülkede banka, fabrika, alışveriş merkezleri ve birçok alanda üretimin durduğu açıklandı.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA DA KESİNTİ YAŞANDI

Kazakistan'da başlayan elektrik kesintisinden aynı hat üzerinden elektrik alan Kırgızistan ve Özbekistan da etkilendi. Kırgızistan'dan yapılan açıklamada, başkent Bişkek ve en büyük ikinci şehir olan Oş şehrinde elektriklerin kesildiği duyuruldu. Birçok şehirde de elektrikler kesilirken ülkede mobil telefon ve internet bağlantılarında da kesinti yaşandığı aynı zamanda üretim ve hizmet sektöründe aksaklıklar yaşandığı öğrenildi.

Özbekistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da sabah saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri başladığını duyurdu. Sorununun çözümü için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın tek bir elektrik şebekesinden faydalandığı hatırlatıldı. Her ülke tarafından elektriklerin tekrar sağlanması yönünde açıklama yapılırken hastanelerdeki jeneratörler sayesinde hastaların tedavilerine devam edilebildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Uyuşmazlıklar son bulacak! Tarımda yeni döneme geçiliyor: Fiyat hakemi...Uyuşmazlıklar son bulacak! Tarımda yeni döneme geçiliyor: Fiyat hakemi...
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Kırgızistan Özbekistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

Elektrik tarifesinde değişiklik sinyali

Elektrik tarifesinde değişiklik sinyali

BOTAŞ açıkladı: Doğal gaz depoları boş mu?

BOTAŞ açıkladı: Doğal gaz depoları boş mu?

Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

EYT bekleyenler dikkat! Primi dolana emeklilik yolda...

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.