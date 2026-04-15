FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Orta Doğu’daki gerilim Avrupa’daki lüks tüketim markalarının satışını sekteye uğrattı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve askeri çatışmalar, küresel lüks tüketim sektöründeki büyüme ivmesini yavaşlatırken Avrupalı dev markaların bilançolarını da doğrudan olumsuz etkilemeye başladı.

Bölgedeki istikrarsızlık sadece Orta Doğu pazarındaki yerel talebi düşürmekle kalmadı, azalan turist trafiği nedeniyle başta Fransa olmak üzere Avrupa genelindeki lüks perakende satışlarını da baskı altına aldı.

Sektörün en dirençli oyuncularından biri olarak kabul edilen Fransız moda devi Hermes’in son mali verileri, çatışmaların lüks tüketim üzerindeki domino etkisini ve yatırımcı iştahındaki keskin azalmayı bir kez daha teyit etti.

Hermes, yılın ilk çeyreğinde döviz kurlarından arındırılmış satışlarını yüzde 5,6 artırmasına rağmen piyasa analistlerinin yüzde 7,1’lik büyüme beklentisinin gerisinde kaldı.

Güçlü avro performansı geliri yaklaşık 290 milyon avro aşağı çekerken toplam ciro yüzde 1 kayıpla 4,07 milyar avroya geriledi. Bu sonuçların ardından şirketin hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kaybederek son üç yılın en düşük seviyesine kadar çekildi. Satışlardaki düşüşün en şiddetli hissedildiği bölge, yüzde 6 kayıpla Orta Doğu oldu.

Şirket yönetimi, zayıf performansın temel nedeni olarak Orta Doğu'daki çatışmalar ve buna bağlı olarak düşen turist sayılarını gösterdi.

Hermes Finans Direktörü (CFO) Eric du Halgouet, martta Dubai ve diğer Körfez şehirlerindeki lüks alışveriş merkezlerinde satışların yüzde 40 düştüğünü belirterek bu durumu "ani bir duruş" olarak nitelendirdi. Turizmdeki düşüşün Avrupa ve Asya operasyonlarını olumsuz etkilediği bu dönemde, ABD pazarı yüzde 17,2'lik artışla dikkatleri üzerine çekti.

Hermes'e benzer bir tablo rakip markalarda da gözlemlendi.

Gucci’nin ana şirketi Kering’in hisseleri, satışlardaki yüzde 8'lik gerilemenin ardından yüzde 10 değer kaybetti. Kering de durgunluğun gerekçesi olarak Orta Doğu’daki çatışmaları ve zayıflayan tüketim iştahını gösterdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pamuk fiyatları küresel ekonomide yavaşlama beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyorPamuk fiyatları küresel ekonomide yavaşlama beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyor
Ifo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyorIfo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyor

Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.