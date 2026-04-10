Orta Doğu etkisi! Almanya'da martta enflasyon yükseldi

Almanya’da şubatta yüzde 1,9’a kadar gerileyen yıllık enflasyon, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji maliyetlerini artırmasıyla martta yüzde 2,7 seviyesine yükseldi.

Orta Doğu etkisi! Almanya'da martta enflasyon yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımlayarak öncü verileri teyit etti.

Buna göre, ocak ayında yüzde 2,1, şubatta ise yüzde 1,9 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, martta yüzde 2,7 ile son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaşarak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2’lik hedefinin üzerine çıktı.

Enerji ürünleri fiyatları, Mart 2025’e göre yüzde 7,2 artış göstererek Aralık 2023’ten bu yana ilk kez yıllık bazda yükseliş kaydetti. Şubatta enerji fiyatlarında yüzde 1,9’luk bir düşüş görülmüştü.

Ülkede sürücüler mart ayında akaryakıt için geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, hafif kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 44,4 arttı.

Gıda fiyatları martta yıllık yüzde 0,9 artış kaydetse de şubat ayındaki yüzde 1,1'lik artış hızına göre hafif bir yavaşlama gösterdi.

"AKARYAKIT CİDDİ ŞEKİLDE PAHALILAŞTI"

Destatis Başkanı Ruth Brand, fiyat artışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu’daki savaşın başlamasından bu yana tüketiciler için özellikle akaryakıt ve kalorifer yakıtı ciddi şekilde pahalılaştı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

