Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

Orta gelirliye konut kampanyası ile orta gelirliler, yüzde 0,69'luk oranlarla ev sahibi olabilecek. Kampanyanın başvurularının başlamasına kısa bir süre kala, başvuru ücreti ve başvuruların nereye yapılacağı da merak edildi. Proje kapsamında ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. İşte tüm detaylar...

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular yarın (16 Ocak) itibarıyla başlayacak. Konut sahibi olmak isteyenler başvurularını, banka veya katılım bankaları aracılığıyla yapacak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Ardından uygun olan projeler için kredi verecek.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşların kurasız konut kredisi alma hakkı olacak.

Kampanyadan, 18 yaş üstü ve bankalardan kredi almaya uygun görülen herkes yararlanabilecek.

KAMPANYADA FAİZ ORANLARI

Orta gelirliye konut kampanyasında faiz oranları, kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

Hane geliri 15 bin TL olan bir katılımcı, kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 TL aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 TL'yi bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı göz önünde bulundurulacak. Krediye başvuru yapacaklarda, son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranıyor.



