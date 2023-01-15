FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

15.01.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirliye konut kampanyası projesiyle orta gelirlilerin uygun faiz oranlarıyla ev sahibi olması amaçlanıyor. Yeni Evim Konut Kampanyasında başvuruların başlamasına kısa bir zaman kaldı. Şimdi ise gözler başvuru tarihine çevrildi. Orta gelirliye konut kampanyası 81 ile geçerli olacak. İşte başvuru tarihi...

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

Orta gelirliye konut kampanyası ile orta gelirliler, yüzde 0,69'luk oranlarla ev sahibi olabilecek. Kampanyanın başvurularının başlamasına kısa bir süre kala, başvuru ücreti ve başvuruların nereye yapılacağı da merak edildi. Proje kapsamında ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. İşte tüm detaylar...

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular yarın (16 Ocak) itibarıyla başlayacak. Konut sahibi olmak isteyenler başvurularını, banka veya katılım bankaları aracılığıyla yapacak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Ardından uygun olan projeler için kredi verecek.

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Orta gelirliye konut kampanyası başvuru ücreti ne kadar?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Orta gelirliye konut kampanyasında başvuru ücreti alınmayacak. Konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşların kurasız konut kredisi alma hakkı olacak.

Kampanyadan, 18 yaş üstü ve bankalardan kredi almaya uygun görülen herkes yararlanabilecek.

KAMPANYADA FAİZ ORANLARI

Orta gelirliye konut kampanyasında faiz oranları, kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

Hane geliri 15 bin TL olan bir katılımcı, kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 TL aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 TL'yi bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı göz önünde bulundurulacak. Krediye başvuru yapacaklarda, son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yirminci oldular! Artık euro kullanacaklarYirminci oldular! Artık euro kullanacaklar
Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...
Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli olduBedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
faiz banka

En Çok Okunan Haberler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

700 bin işçinin iki yıllık maaş zammı için geri sayım!

700 bin işçinin iki yıllık maaş zammı için geri sayım!

Orta gelirliye konut kampanyası yarın başlıyor!

Orta gelirliye konut kampanyası yarın başlıyor!

'EYT nedeniyle acil satılık'

'EYT nedeniyle acil satılık'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.