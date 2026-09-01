Eski TCMB Başkanı Gaye Erkan’a komşularından ihtar! Villası için 'dava' uyarısı: "Ortak yaşam çekilmez hale geldi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının eski başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Ekonomim yazarı Sadi Özdemir, Erkan’ın Bodrum’daki villasının bulunduğu Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nde komşular ve çalışanlarla sorun yaşadığını, site yönetiminin de Erkan’a noter aracılığıyla ihtar gönderdiğini yazdı.

28 AĞUSTOS’TA İHTAR GÖNDERİLDİ

Habere göre site sakinleri, Erkan ve ailesinin ortak yaşam kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla yönetime çok sayıda yazılı ve sözlü şikayette bulundu. Site yönetimi de tüm uyarılara rağmen şikayet konusu eylemlerin devam ettiği gerekçesiyle 28 Ağustos 2026’da Erkan’a noter ihtarnamesi gönderdi.

"HAKARET, TEHDİT VE ŞİDDET" GEREKÇELİ SUÇ DUYURULARI İDDİASI

Ayrıca site yönetimi personelinden 7 kişinin Gaye Erkan aleyhine savcılığa ‘hakaret, tehdit ve şiddet’ gerekçeli suç duyurularında bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya konu ihtarnamede şu ifadeler yer aldı:

“634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca ortak yaşam kurallarını, komşuluk hukukunu ve site düzenini ihlal eden hukuka aykırı fiiller ile ortak alanlara yapılan müdahaleler sebebiyle yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

Bodrum'da yer alan 72 villa ve 74 odalı otel kompleksinde 1 no'lu villada ikamet etmektesiniz. Tarafınız ve aileniz tarafından uzun süredir sergilenen hukuka aykırı, keyfi ve komşuluk ilişkilerini zedeleyen eylemler neticesinde hem site sakinleri hem de otel işletmesi tarafından müvekkil site yönetimine çok sayıda yazılı ve sözlü şikâyette bulunulmuştur. Site huzurunu, çalışma barışını ve ortak alan düzenini bozan filleriniz aşağıda yer almaktadır:

ORTAK KULLANIM ARAÇLARI VE SAHİL ALANI İDDİALARI

Tüm kat maliklerinin ve misafirlerin ortak kullanımında bulunan servis araçlarını (buggy) gün içerisinde defalarca ve uzun süreli olarak şahsi tahsisiniz gibi kullanarak diğer sakinlerin bu hizmetten yararlanmasını filen engellediğiniz,

Sahil şeridindeki ortak yürüyüş yolunda bulunan ağaçlara ‘özel mülktür girilmez’ yazılı tabelalar asarak ortak alanı işgal ettiğiniz, yoldan geçen komşuları, çocukları ve çalışanları ‘evi gözetleme’ iddiasıyla taciz ve tehdit ettiğiniz,

Ortak sahil alanına yönetimden ve kat maliklerinden izin almaksızın büyük bir platform kurarak günlerce süren organizasyonlar düzenlediğiniz, diğer bağımsız bölüm maliklerinin ortak alandan yararlanma hakkını gasp ettiğiniz,

KAMERA VE OTOPARK ŞİKAYETLERİ

Villanıza taktırdığınız geniş açılı kamera sistemiyle yalnızca kendi kullanım alanınızı değil; komşu villaların bahçelerini, özel yaşam alanlarını ve ortak geçiş yollarını 24 saat kayıt altına alarak kat maliklerinin mahremiyet haklarını ağır biçimde ihlal ettiğiniz,

Tesis otoparkında ailenize ait araçlar için diğer kat maliklerinin kullanımını etkileyebilecek şekilde belirli yerlerin tahsis edilmesi konusunda ısrar ettiğiniz, ortak otopark kullanım düzenine müdahale ettiğiniz ve bazı araçların yerlerinden kaldırılması yönünde müdahalelerde bulunduğunuz,

MİSAFİRLERE VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK İDDİALAR

İskele ve sahil gibi ortak alanlarda otel misafirleriyle sürekli tartışmaya girdiğiniz, misafirlere fiziki müdahalede bulunduğunuz ayrıca evcil hayvan kurallarına uygun hareket eden sakinleri ve misafirleri haksız yere ortak alandan uzaklaştırmaya çalıştığınız,

Otel mutfak çalışanlarına menü dışı özel yemek hazırlatma konusunda sürekli baskı kurduğunuz, taleplerin gecikmesi halinde çalışanlara hakaret ettiğiniz, çalışanları ses kayıtları üzerinden tehdit ettiğiniz,

Kış dönemlerinde site yönetiminden izin almaksızın bahçıvan ve temizlik personelini şahsi işleriniz için tahsis ettiğiniz, temizlik personelini haftanın altı günü yalnızca kendi villanızda çalıştırdığınız ve site personelinin çalışma düzenini kendi özel talepleriniz doğrultusunda şekillendirmeye çalıştığınız,

“PERSONEL ÜZERİNDE BASKI KURDUĞUNUZ...”

Kendinize özel hizmet veya ayrıcalık tanınmadığı durumlarda personel üzerinde baskı kurduğunuz, personelin işten çıkarılması veya görevden aldırılması yönünde tehdit ve müdahalelerde bulunduğunuz, çalışanların görev ve çalışma düzenlerine doğrudan müdahale etmeye çalıştığınız,

Tarafınızla aynı görüşte olmayan veya taleplerinize karşı çıkan site sakinlerini resmi kurumlara şikâyet etmekle tehdit ettiğiniz, bu kişiler üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığınız, site yönetimi aleyhine imza toplamaya çalıştığınız, diğer kat maliklerini taraf olmaya zorladığınız ve kendinizle aynı görüşte olmayan kişilere karşı baskı oluşturduğunuz…”

"ORTAK YAŞAMIN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİNE NEDEN OLAN EYLEMLERİNİZ..."

İhtar ve dava uyarısı, Erkan'a şu ifadelerle bildirildi:

“Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere müvekkil site yönetimin sahip olduğu tüm yasal hak ve başvuru yollarına başvurulacağına bu kapsamda doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesinin talep edileceğini ihtaren bildiririz…”