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Orta gelirliye konut projesi açıklandı, fırsatçılar yine boş durmadı! '300 bin, 500 bin TL artıranlar var'

06.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta gelirliye yönelik ev projesinin açıklanmasıyla birlikte fırsatçılar yine boş durmadı. Sıfır dairelerin fiyatları arttı. Proje sıfır daireleri kapsamasına rağmen ikinci el dairelerin de fiyatlarında artış gözler önüne serildi. Gayrimenkul uzmanı Cem Koçyiğitoğlu projenin açıklamasıyla birlikte ev fiyatlarını 300 bin, 500 bin artıranların olduğunu aktardı.

Orta gelirliye konut projesi açıklandı, fırsatçılar yine boş durmadı! '300 bin, 500 bin TL artıranlar var'

Orta gelirliye konut kampanyasının detayları geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanmıştı. Projenin detaylarının belli olmasıyla birlikte fırsatçılar yine boş durmadı. Sıfır daireler ile proje kapsamında olmamasına rağmen ikinci el dairelerin fiyatları arttı.

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TEK TIKLA 100 BİN TL ARTTI

Orta ve orta gelir grubu açıklanacak konut projesini bekliyordu. Açıklama yapılırken fırsatçılar yeni projelerin fiyatlarını güncelleme mesaisindeydi. Proje açıklanmadan önce Ankara Gölbaşı'ndaki bir dairenin fiyatı 2 milyon 399 bin TL idi, proje açıklanıp kredinin de 0,69 olduğu öğrenilince tek tıkla evin fiyatı 100 bin TL arttı.

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"300 BİN, 500 BİN TL ARTIRANLAR VAR"

Garimenkul uzmanı Cem Koçyiğitoğlu, "Sıfır bina ilanlarından 10 tane bina seçin, arayın. 3-4'ü ya satıldı ya da artık o fiyat değil diyecek. 300 bin, 500 bin TL artıranlar var" dedi.

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İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR ARTTI

Kanal D Haber'in haberine göre proje sadece sıfır daireleri kapsıyor ama fırsatçılar ikinci elde de fiyatları artırdı. Proje öncesi 870 bin TL olan evin fiyatı projenin açıklanmasıyla 950 bin TL'ye çıkarıldı.

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Nureddin Nebati Murat Kurum

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