Ortalama 2 bin TL ödüyordu! 150 metrekarelik evine son gelen doğal gaz faturasına inanamadı

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber bu ay ödenecek doğal gaz faturaları da merak edildi. Isparta'da bir vatandaşa 98 bin liralık fatura geldi. Ev sahibi gözlerine inanamadığı fatura için hemen harekete geçti. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından bir yanlışlık olduğu ortaya çıktı. Fatura sahibi kombi derecesini düşürüp evde kalın kıyafetlerle gezmesine rağmen gelen faturaya inanamadığını belirterek vatandaşlara da bir çağrıda bulundu.

Isparta'da bir vatandaş, doğal gaz firması Torosgaz'dan gelen SMS ile hayatının şokunu yaşadı. 150 metrekarelik evine 98 bin 459 liralık doğal gaz faturası çıkarıldığını öğrenen vatandaş, durumu sosyal medyada paylaşarak gündeme taşıdı. Mağdur Hüseyin Yıldızhan, mesajda toplam fatura tutarının 98 bin 459 lira, devlet desteğinin 43 bin 248 lira olduğunu, kendisinin ödemesi gereken rakamın 55 bin 211 lira yazdığını belirterek, "Devlet desteğinin bu kadar yüksek olması, fatura bedelinin 43 bin lirasının devlet tarafından karşılanması da ayrı bir sorun. Çünkü sonuç olarak bu parayı yine biz vatandaşlar olarak hem vergilerimizle hem de faturalarımızla ödüyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Isparta'da ailesiyle birlikte 150 metrekarelik bir dairede yaşayan Hüseyin Yıldızhan, bu ay Torosgaz tarafından kendisine toplam 98 bin 459 lira 47 kuruşluk doğal gaz faturası çıkarılmasıyla adeta hayatının şokunu yaşadı. Faturayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Yıldızhan, durumu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak gündeme taşıdı.

TOROSGAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konunun kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Torosgaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Firma, söz konusu aboneliğe ait faturanın sayaç okuma sırasında sehven girilen hatalı endeks nedeniyle oluştuğunu belirtti. Açıklamada, hatanın saha personeli tarafından aynı gün içinde fark edildiği, bu nedenle basılı faturanın adrese bırakılmadığı ifade edildi. Ardından Yıldızhan'ın faturası Torosgaz tarafından tekrar düzenlenerek, bin 300 liraya düşürüldü.

"ORTALAMA 2 BİN LİRA ÖDÜYORDUM"

Yaşanan durumun kabul edilebilir bir hata olmadığını belirten Hüseyin Yıldızhan, paylaşımında bu fatura nedeniyle "hayatının kâbusunu yaşadığını" dile getirdi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Yıldızhan, "Isparta'da evimde oturduğum sırada cep telefonuma bir SMS geldi. Mesajda doğal gaz faturamın 55 bin 211 lira olduğu yazıyordu. Şoka girdim, neye uğradığımı şaşırdım. SMS'te toplam faturanın 98 bin 459 lira olduğu, bunun 43 bin 248 lirasının devlet desteği olarak karşılandığı, geriye kalan 55 bin 211 liranın ise bana yansıtıldığı belirtiliyordu. Son yıllarda evime gelen doğal gaz faturası ortalama bin ya da 2 bin lira civarındayken böyle afaki bir rakamın çıkması beni hayretlere düşürdü. Bir sorun olduğunu düşündüm ve durumu sosyal medyada paylaştım. Paylaşım sonrası vatandaşlarımızın da benzer ısınma problemi ve yüksek faturalarla karşılaştığını gördük" şeklinde konuştu.

"ORTADA CİDDİ BİR DENETİM VE LİYAKAT SORUNU VAR"

"Ben meseleyi takip etmeye devam ettim ve Torosgaz firması bu hatadan döndüğünü açıkladı" diyen Yıldızhan, "Ancak otomatik ödeme talimatım olduğu için eğer bu mesajı fark etmeseydim, 55 bin liralık fatura bankam tarafından otomatik olarak ödenecekti. Bu hatanın personelden mi kaynaklandığı yoksa firmanın bu süreci yeterince kontrol etmemesi mi olduğu belirsiz, ancak ortada ciddi bir denetim ve liyakat sorunu olduğu görülüyor. Vatandaşın hakkını korumayan, gerekli kontrolleri yapmayan bir yaklaşım var. Evin içinde zaten tasarruf etmek için kombi derecesini düşürmüş, daha kalın giyinerek oturuyorduk. Buna rağmen böyle bir rakamın çıkması gerçekten bizi derinden etkiledi" ifadelerini kullandı.

"KENDİ PARAMIN DİLENCİSİ OLACAKTIM"

Mesajda toplam fatura tutarının 98 bin 459 lira, devlet desteğinin ise 43 bin 248 lira olduğunun belirtildiğini söyleyen Yıldızhan, "Devlet desteğinin bu kadar yüksek olması, yani faturanın neredeyse yüzde 78'inin devlet tarafından karşılanması da ayrı bir sorun. Çünkü sonuç olarak bu parayı yine biz vatandaşlar olarak hem vergilerimizle hem de faturalarımızla ödüyoruz. Uygulamanın bu yönünün de yanlış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer ben bu mesajı fark etmeseydim ve otomatik bir şekilde ödenmiş olsaydı ben paramın peşine düşüp kendi paramın dilencisi olacaktım" diye konuştu.

"TAKİP ETMESEM UNUTULUP GİDECEKTİ"

Faturayı daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğinde faturanın düzeltildiğini gördüğünü belirten Yıldızhan, "Evet gördüm ancak bunun gerçekleşmesi, bizim sosyal medyada konuyu gündeme taşımamız ve itirazımız sayesinde oldu. Eğer bu meseleyi takip etmemiş, paylaşmamış olsaydım muhtemelen unutulup gidecekti. Bu nedenle vatandaşlarımızın haklarını sonuna kadar araması gerektiğini düşünüyorum. Aksi hâlde otomatik ödeme ile ödenen hatalı bir faturanın ardından herkes kendi parasının peşine düşmek zorunda kalabilir" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

