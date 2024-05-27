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Ortalama maaş 44 bin lirayı aşacak! Memurun zammında tablo tablo hesap! Temmuz’da yüzde 10 olarak uygulanacak…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 15:16
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Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verileri sonrası 6 aylık memur enflasyon farkı ile memur maaş zammı netleşecek. Temmuz zammı bekleyen milyonlarca kişi için memur maaş tablosu ipuçlarını verdi. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında zamlı maaşlar tek tek hesaplandı. Ayrıca 65 yaş, evde bakım ve engelli maaşı da bu oranda artacak. İşte 2024 Temmuz en düşük memur ve memur emekli maaşı…

Ortalama maaş 44 bin lirayı aşacak! Memurun zammında tablo tablo hesap! Temmuz’da yüzde 10 olarak uygulanacak…

Memur maaşı zammı ve memur emekli zammı Temmuz ayında belli oluyor. Son 2 veri kala 6 aylık enflasyon farkı hesaplaması için hesap makineleri çalışmaya başladı. Maaş hesabına bir de yüzde 10 toplu sözleşme zammı ilave edilecek.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

Emekli ve memurlar her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar olurken, memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Bu kapsamda 3 Haziran Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece 5 aylık memur enflasyon farkı netleşecek. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz Çarşamba Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinleşecek.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA EKLENECEK

Sabah’ın haberine göre, memur enflasyon farkı burada 6 aylık enflasyon oranından bir önceki toplu sözleşme zammının arındırılmış halini ifade ediyor. Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam Temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 18,72

Nisan ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi 2207,50'ye yükseldi.

Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

• 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72
• 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72
• 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23
• 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.

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6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,46

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre enflasyonun mayıs ayında yüzde 3,04 haziran ayında da bu rakamın yüzde 2,56 olacağı tahmin edildi. Bu tahminlere göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2332,84'e yükselmesi bekleniyor. Yani Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,46 olacak.

İşte beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur maaş zammı tablosu:

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,46
• SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,46
• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,09
• Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 6 aylık memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 20

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TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

4 aylık kesinleşen enflasyon farkı ve 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur, memur emeklisi, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri için hesaplar netleşti. 6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek. Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL bandında olacak.

MEMUR (4)

MEMUR MAAŞLARI (2024 OCAK - 4 AYLIK %13,56 - 6 AYLIK %20)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4
• 48.414 TL
• 54.979 TL
• 58.097 TL

MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1
• 34.217 TL
• 38.857 TL
• 41.060 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
• 44.066 TL
• 50.041 TL
• 52.879 TL

ÖĞRETMEN 1/4
• 39.763 TL
• 45.155 TL
• 47.716 TL

BAŞKOMİSER 1/3
• 48.675 TL
• 55.275 TL
• 58.410 TL

POLİS MEMURU 8/1
• 44.047 TL
• 50.020 TL
• 52.856 TL

UZMAN DOKTOR 1/4
• 55.464 TL
• 62.985 TL
• 66.557 TL

HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1
• 39.444 TL
• 44.793 TL
• 47.333 TL

MÜHENDİS 1/4
• 49.415 TL
• 56.116 TL
• 59.298 TL

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1
• 35.111 TL
• 39.872 TL
• 42.133 TL

PROFESÖR 1/4
• 71.806 TL
• 81.543 TL
• 86.167 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
• 47.387 TL
• 53.813 TL
• 56.864 TL

VAİZ 1/4
• 41.205 TL
• 46.792 TL
• 49.446 TL

AVUKAT 1/4
• 47.087 TL
• 53.472 TL
• 56.504 TL

MEMUR (8)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (2024 OCAK - 4 AYLIK %13,56 - 6 AYLIK %20)

MÜSTEŞAR 1/1
• 53.597 TL
• 60.865 TL
• 64.316 TL

GENEL MÜDÜR 1/1
• 47.438 TL
• 53.871 TL
• 56.926 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4
• 18.616 TL
• 21.140 TL
• 22.339 TL

MEMUR (LİSANS) 4/1
• 14.574 TL
• 16.550 TL
• 17.489 TL

ÖĞRETMEN 1/4
• 22.076 TL
• 25.070 TL
• 26.491 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4
• 31.254 TL
• 35.492 TL
• 37.505 TL

BAŞKOMİSER 1/4
• 22.076 TL
• 25.070 TL
• 26.491 TL

POLİS MEMURU 1/4
• 22.076 TL
• 25.070 TL
• 26.491 TL

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4
• 22.076 TL
• 25.070 TL
• 26.491 TL

MÜHENDİS 1/4
• 22.104 TL
• 25.101 TL
• 26.525 TL

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4
• 15.870 TL
• 18.022 TL
• 19.044 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4
• 32.626 TL
• 37.050 TL
• 39.151 TL

PROFESÖR 1/4
• 38.324 TL
• 43.521 TL
• 45.989 TL

İMAM HATİP
• 22.076 TL
• 25.070 TL
• 26.491 TL

AVUKAT 1/4
• 22.076 TL
• 25.070 TL
• 26.491 TL

DESTEK ÖDEMELERİ DE ARTACAK

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı
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